Tahminler Doğru Çıktı: Bir Dönemin İlk Aşkı Justin Bieber ve Dünya Güzeli Hailey Bieber Bebek Müjdesi Verdi!
Tahminler Doğru Çıktı: Bir Dönemin İlk Aşkı Justin Bieber ve Dünya Güzeli Hailey Bieber Bebek Müjdesi Verdi!
Beklenen haber nihayet geldi... Justin Bieber ve Hailey Bieber bebek müjdesi verdi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hayatımıza küçücük bir çocukken "Baby" şarkısıyla giren Justin Bieber'ı tanımayan, hatta artırıyoruz o dönem "ilk aşkım" diye etrafta dolaşmayan yoktur herhalde!
Bilenler vardır, Justin Bieber ve Selena Gomez bir dargın bir barışık yaşadığı bol kaoslu aşkı 2018 yılında son kez olmak üzere bitirmişti.
Tam da bu sebeple, Justin Bieber'ın Selena'yı tamamen bitirdikten yalnızca birkaç ay sonra dünyaca ünlü model Hailey Bieber'la evlilik kararı alması büyük tepki çekmişti.
Selena Gomez fanlarının ısrarcı "hala Selena'ya aşık" yorumları hiç bitmedi ama 2018'de görkemli bir düğünle evlenen çift, tüm dedikodulara kulağını tıkadı.
Sık sık Justin Bieber'In pasaklılığının yanında Hailey'nin şıklığı dikkat çekti, çift bol bol dilere düştü. Kimileri bir türlü yakıştıramadı ikiliyi ama milyonların da favori çift haline geldiler.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Evlilikte altıncı yıllarını dolduran Hailey Bieber ve Justin Bieber'a şimdiye dek birçok kez "bebek ne zaman?" sorusu yöneltildi. Evet yanlış duymadınız, bebek sorusu! Yani sadece bizim ülkemize özgü değil bu "evlendiniz hani bebek nerede?" baskısı! 🙈
Ayrıca benzer şekilde birçok kez Hailey'nin "hamile" olduğu iddiaları da ortaya atıldı fakat her seferinde altı boş çıktı bu iddiaların...
Ta ki bu seferkine kadar! Geçtiğimiz günlerde Hailey ve Justin Bieber'ın MET Gala'ya katılmaması ve Hailey'nin bazı fotoğrafları bebek dedikodusunun bir kez daha dolaşmasına sebep olmuştu. E müjdemizi isteriz, bu sefer herkes haklı çıktı!
Dünya tatlısı çift, birkaç dakika önce ilk bebeklerinin yolda olduğunu dünya tatlısı karelerle duyurdu! ❤️
Hatta bebek müjdesinin hatrına ikinci bir nikah bile kıyıldı galiba... Sevenleri bu bebeğin yolunu çok gözledi!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kaderde bu cümleyi kurmak da varmış...😂 Sağlıkla gel Bieber bebek! ❤️
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Ben de işimden şikayet ediyorum. Iş diye, böyle şeyleri yazıp, paylaşan insanlar var. Yazık
Justin bile baba oluyo ayyyyy❤️
Hayırlı uğurlu olsun da çocuğu olacak bir çiftten bahsedilirken adamın eski sevgilisi neden katılıyor araya kardeşim, mantıklı mı sizce bu?