Yine Yaptı Yapacağını: Meriç Keskin, Ceyda Düvenci'nin "Erkekler de Ped Taşısın" Çıkışını Fena Tiye Aldı!
Yine Yaptı Yapacağını: Meriç Keskin, Ceyda Düvenci'nin "Erkekler de Ped Taşısın" Çıkışını Fena Tiye Aldı!
Paylaşımlarıyla milyonları güldüren sosyal medya fenomeni Meriç Keskin, bu sefer de Ceyda Düvenci'nin 'erkekler de ped taşısın' çıkışını fena tiye aldı!
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Sosyal medyanın en eskilerinden biri olan Meriç Keskin, espritüel kişiliği ve kıvrak zekasıyla ilgisini çeken her şeyi ve herkesi tiye alıyor biliyorsunuz!
Paylaşımlarıyla milyonları güldüren, gündemde bir konu oldu mu hemen ortaya çıkan Meriç Keskin, yine yaptı yapacağını!
Mutlaka denk gelmişsinizdir, son zamanlarda özel hayatıyla, sunduğu programdaki açıklamalarıyla sık sık gündem olan Ceyda Düvenci, Pınar Sabancı'nın YouTube programına konuk olmuş ve bir "ped" açıklamasında bulunmuştu.
"Çekmecende ped bulundur bir erkek olarak çünkü bazen istemediğimiz bir gün regl olduğumuzda kadın çalışan arkadaşın ya ped var mı diye sana sorabilsin. Sen çekmecenden çıkar ver. O zaman hayat değişecek ve ezber bozacak" açıklamasında bulunan Ceyda Düvenci'nin sözleri büyük tartışma yaratmıştı.
Sosyal medyada birçok ünlünün tarafını belli etmesine sebep olan ped tartışmasına Meriç Keskin de katıldı!
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Eşiyle çektiği bir video yayınlanan Meriç Keskin, Ceyda Düvenci'nin "ped" fikrini fena tiye aldı! İşte o anlar 👇
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