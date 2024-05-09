Anoreksiya Teşhisiyle Tahliye Edilen Nihal Candan Bu Sefer de Nişantaşı'nı Arşınlarken Görüntülendi!
Anoreksiya Teşhisiyle Tahliye Edilen Nihal Candan Bu Sefer de Nişantaşı'nı Arşınlarken Görüntülendi!
Anoreksiya teşhisiyle cezaevinden tahliye edildiğinden beri gezmelere doyamayan Nihal Candan, bu sefer de Nişantaşı sokaklarında görüntülendi.
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Kız kardeşi Bahar Candan ile beraber hayatımıza İşte Benim Stilim programıyla giren, programdan sonra da sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olan Nihal Candan'ı hatırlarsınız.
Enteresan açıklamaları ve pozlarıyla sık sık tüm gözleri üzerine çeken kız kardeşler, dolandırıcılık çetesine üye oldukları iddiasıyla 16 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti.
Yaklaşık 5.5 aydır cezaevinde olan Nihal Candan hakkında geçtiğimiz hafta önemli bir gelişme yaşanmış, Nihal Candan'ın tahliyesine karar verilmişti.
Cezaevinde 37 kiloya düşerek "anoreksiya"ya yakalandığı belirtilen Candan, önce durumunun kötüye gitmesi sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Ardından da cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporu sebebiyle tahliye edilmişti.
Tahliye olduktan sonra dışarıdaki ilk gününü ailesiyle geçiren Nihal Candan'ın ikinci gün kendisini sokağa atıp kuaföre gitmesi tepki toplamıştı.
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Cezaevinde yaşadıklarını ise Kanal D Haber'e verdiği özel röportajla anlatmıştı. "Hatalarımız vardır, doğrudur" diyen Candan "Küçük çocuklara kötü örnek olduysam özür dilerim. Amacım hiçbir zaman sosyal medyadan para kazanmak olmamıştı" açıklamasında bulunmuştu.
Cezaevinden "anoreksiya" teşhisiyle çıktığından beri gezmelere doyamayan ve bu sebeple de herkese "neden çıktı ki o zaman?" dedirten Nihal Candan, bu sefer de yakın arkadaşıyla Nişantaşı'nı arşınlarken görüntülendi...
Buyurun, önce “Geçmiş olsun” sözlerine, gülerek “Çok teşekkürler” karşılığını veren Nihal Candan'ı izleyelim.
Sonra da kim ne demiş beraber bakalım...
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