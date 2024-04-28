‘Anoreksiya’ya Yakalanıp 37 Kiloya Düştüğü İçin Cezaevinden Çıkarılan Nihal Candan Röportaj Verdi
‘Anoreksiya’ya Yakalanıp 37 Kiloya Düştüğü İçin Cezaevinden Çıkarılan Nihal Candan Röportaj Verdi
‘Anoreksiya’ya yakalanarak 37 kiloya kadar düşmesi sonrasında cezaevinden tahliye edilen sosyal medya fenomeni Nihal Candan tüm yaşadıklarını Kanal D Haber'e anlattı.
Ünlü futbolcuları ve iş insanlarını dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Seçil Erzan'la aynı koğuşta kaldığını söyleyen Nihal Candan 'Sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz haber izlemiyorduk' dedi.
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Sosyal medya fenomenleri Bahar-Nihal Candan dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanmıştı. Nihal Candan, cezaevinde 'anoreksiya'ya (yemek yememe hastalığı) yakalanarak 37 kiloya kadar düştü. Durumunun kötüye gitmesi üzerine hastaneye kaldırılan Nihal Candan, cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporunun ardından cezaevinden tahliye edildi. İlk günü ailesinin yanında geçiren Candan, İkinci gün kendisini sokağa attı ve kuaföre gitti.
Peki fenomen Nihal Candan nasıl bu kiloya düştü? Cezaevinde neler yaşadı? Nihal Candan, cezaevinde yaşadıklarını sadece Kanal D Haber'e anlattı.
Sürecin başta daha zor olduğunu vurgulayan Candan "Ama kardeşimle birbirimize destek olduk. 'Paşalar gibi 6 aydır yatıyoruz' gibi hep şakalaştık. Psikolojik destek aldık sık sık. Psikolojik olarak zor geldi bana" dedi.
"Hatalarımız vardır, doğrudur" diyen Candan "Küçük çocuklara kötü örnek olduysam özür dilerim. Amacım hiçbir zaman sosyal medyadan para kazanmak olmamıştı" ifadelerini kullandı.
Cezaevinde neler yaptıklarını da anlatan Candan "Kitaplarımız, televizyon dizilerimiz vardı. Kantin vardır. Alışveriş ihtiyacımızı oradan karşıladık" diye konuştu.
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"Hep doktorlarlaydım bu süreçte. Polisten çok doktor gördüğüm bir süreçti" diyen Candan şu ifadeleri kullandı:
Aralarında iş insanları ve futbolcuların da bulunduğu onlarca kişiyi, milyonlarca dolar dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Seçil Erzan'la aynı koğuşta kalan Candan "Aynı koğuştaydık. Sorun yaşamadık. Seçil haber izlemiyor diye biz haber izlemiyorduk." dedi.
İşte Kanal D'de yayımlanan Nihal Candan Röportajı
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