‘Anoreksiya’ya Yakalanıp 37 Kiloya Düştüğü İçin Cezaevinden Çıkarılan Nihal Candan Röportaj Verdi

'En çok ailemi özledim. Benim ailemden bir parça yanımdaydı o benim şansımdı. Biraz tabi rahatsızım. Sadece nefes darlığıyla bu durumu atlattığım için inanılmaz derecede memnunum. Görüşe gidemeyeceğim, anksiyetem var. Kardeşim de çıktıktan sonra ailecek pek bir derdimiz kalmayacak.'