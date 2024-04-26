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Cezaevinde 37 Kiloya Düşen Nihal Candan İçin Tahliye Kararı Verildi

Cezaevinde 37 Kiloya Düşen Nihal Candan İçin Tahliye Kararı Verildi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
26.04.2024 - 12:44 Son Güncelleme: 26.04.2024 - 12:49

Posta’dan Alev Gürsoy Cimin’in haberine göre; Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan için sürpriz bir karar çıktı. Cezaevinde 'anoreksiya'ya (yemek yememe hastalığı) yakalanarak 37 kiloya kadar düştü. Nihal Candan’ın cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporunun ardından cezaevinden tahliyesine karar verildi.

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Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde 'anoreksiya'ya (yemek yememe hastalığı) yakalanarak 37 kiloya kadar düştü.

Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Candan kardeşlerden Nihal Candan, cezaevinde 'anoreksiya'ya (yemek yememe hastalığı) yakalanarak 37 kiloya kadar düştü.

Durumunun kötüye gitmesi üzerine dün hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın, cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporunun ardından cezaevinden tahliyesine karar verildi.

Durumunun kötüye gitmesi üzerine dün hastaneye kaldırılan Nihal Candan'ın, cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporunun ardından cezaevinden tahliyesine karar verildi.

Geçen yıl fenomenlere düzenlenen dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonlarına Nihal ve Bahar Candan kardeşler de dahil edilmişti.

Geçen yıl fenomenlere düzenlenen dolandırıcılık ve kara para aklama operasyonlarına Nihal ve Bahar Candan kardeşler de dahil edilmişti.

Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler, 14 Kasım 2023'te gözaltına alınarak 16 Kasım'da da tutuklanmıştı.

Ucuz otomobil vaadiyle çok sayıda kişiyi dolandıran bir şebeke ile birlikte hareket ettikleri iddia edilen Candan kardeşler, 14 Kasım 2023'te gözaltına alınarak 16 Kasım'da da tutuklanmıştı.
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