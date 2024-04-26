Cezaevinde 37 Kiloya Düşen Nihal Candan İçin Tahliye Kararı Verildi

Posta’dan Alev Gürsoy Cimin’in haberine göre; Dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamasıyla 5.5 ay önce tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan için sürpriz bir karar çıktı. Cezaevinde 'anoreksiya'ya (yemek yememe hastalığı) yakalanarak 37 kiloya kadar düştü. Nihal Candan’ın cezaevinde tedavisine devam edilemeyeceği yönündeki doktor raporunun ardından cezaevinden tahliyesine karar verildi.