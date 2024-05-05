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Ceyda Düvenci'nin Erkeklere Yanlarında Ped Bulundurmasını Önerdiği Anlar Görenleri İkiye Böldü

Ceyda Düvenci'nin Erkeklere Yanlarında Ped Bulundurmasını Önerdiği Anlar Görenleri İkiye Böldü

GNS
GNS - Onedio Editörü
05.05.2024 - 18:18

Son dönemde bitirdiği evliliği ve yeni aşkıyla gündeme gelen Ceyda Düvenci, Pınar Sabancı'nın YouTube programının konuğu oldu. Yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Düvenci'nin 'regl' önerisi görenleri ikiye böldü.

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Hem oyunculuk, hem sunuculuk kariyeriyle tanıdığımız Ceyda Düvenci, yıllardır olmadığı kadar magazin gündeminde yer alıyor son dönemde.

Hem oyunculuk, hem sunuculuk kariyeriyle tanıdığımız Ceyda Düvenci, yıllardır olmadığı kadar magazin gündeminde yer alıyor son dönemde.

Sakla Beni dizisinde Filiz rolünü oynamasının yanı sıra Bambaşka Sohbetler programını da sunmaya devam eden Ceyda Düvenci, daha çok konuklarıyla olan sohbetleriyle karşımıza çıkıyordu.

Ardından Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmeleri, magazinde epey büyük bir yankı uyandırmıştı elbette.

Ardından Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmeleri, magazinde epey büyük bir yankı uyandırmıştı elbette.

2014 yılında evlenen ikilinin duruşması tek celsede, 15 dakika içerisinde bitmişti. İlişkilerinin ardında ihanet yattığı yönünde iddialar vardı. Söylentilere göre Bülent Şakrak son rol aldığı dizide tanıştığı Esra Akpınar ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Boşanmanın ardından kendisine gelen sorulara yanıt veren Ceyda Düvenci, hiçbir zaman aşka kapılarını kapamadığını söylemişti.

Boşanmanın ardından kendisine gelen sorulara yanıt veren Ceyda Düvenci, hiçbir zaman aşka kapılarını kapamadığını söylemişti.

Derken Güçlü Mete ile yeni bir aşka yelken açtığını öğrenmemiz de çok geç olmamıştı. Güçlü Mete'nin ünlü oyuncu Ebru Cündübeyoğlu'nun eski eşi olduğunu, hatta Ceyda Düvenci ile takipleştiklerini görmüştük. İlişkilerini saklamayan çiftin paylaşımlarını sosyal medyada görüyoruz tabii.

Gündemde özel hayatıyla yer almaya başlayan Ceyda Düvenci, bu sefer konuk koltuğunda yer aldı.

Gündemde özel hayatıyla yer almaya başlayan Ceyda Düvenci, bu sefer konuk koltuğunda yer aldı.

Pınar Sabancı'nın YouTube hesabında yayınladığı programın konuğu olan Ceyda Düvenci, yaptığı açıklamalarla yine dikkatleri üstüne çekti.

Özellikle regl hakkında yaptığı yorumlarla programa damgasını vuran Düvenci, "Ben kadının regl oluyorum. Bunu söylediğimde ya da işte kızım regl oldu dediğimde kıyamet kopuyor." diyerek konuya girdi.

Özellikle regl hakkında yaptığı yorumlarla programa damgasını vuran Düvenci, "Ben kadının regl oluyorum. Bunu söylediğimde ya da işte kızım regl oldu dediğimde kıyamet kopuyor." diyerek konuya girdi.

'Mesela regl olmak. Ben regl oldum. Ben kadının regl oluyorum. Bunu söylediğimde ya da işte kızım regl oldu dediğimde kıyamet kopuyor. E her kadın regl oluyor. Ben niye bunu söyleyemiyorum? Niye bir kadın hasta oldu şimdi hasta ne? Yani anatomik olarak bunun bir karşılığı varsa ben bunu söylediğimde bu kadar tepki alıyorsam ben kendimi iyi hissediyorum.'

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Aynı zamanda regli normalleştirmek için şirketlerde çalışan erkeklerin çekmecelerine ped koymalarını tavsiye etti.

Aynı zamanda regli normalleştirmek için şirketlerde çalışan erkeklerin çekmecelerine ped koymalarını tavsiye etti.

'Sohbetlere gittiğimde işte firmalar çağırdığında biz erkekler kadınlar için ne yapalım? Şirket çalışanı mısın? Evet. Şirketinde kadın çalışan arkadaşın var mı? Var. Çekmecene ped koy diyorum mesela.'

Erkeklerin kadın çalışanların, arkadaşlarının ihtiyacı olduğunda yardım edebilecek konumda olması gerektiğini söyleyen Ceyda Düvenci, "O zaman hayat değişecek ve ezber bozacak." dedi.

Erkeklerin kadın çalışanların, arkadaşlarının ihtiyacı olduğunda yardım edebilecek konumda olması gerektiğini söyleyen Ceyda Düvenci, "O zaman hayat değişecek ve ezber bozacak." dedi.

'Çekmecende ped bulundur bir erkek olarak çünkü bazen istemediğimiz bir gün regl olduğumuzda kadın çalışan arkadaşın ya ped var mı diye sana sorabilsin. Sen çekmecenden çıkar ver. O zaman hayat değişecek ve ezber bozacak. Ama bana bunu konuşmak normal geliyor mesela.'

Tabii Düvenci'nin bu önerisi sosyal medyayı ikiye böldü:

Tabii Düvenci'nin bu önerisi sosyal medyayı ikiye böldü:
twitter.com

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twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

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twitter.com

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👇🏻
twitter.com

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