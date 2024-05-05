Ceyda Düvenci'nin Erkeklere Yanlarında Ped Bulundurmasını Önerdiği Anlar Görenleri İkiye Böldü

'Mesela regl olmak. Ben regl oldum. Ben kadının regl oluyorum. Bunu söylediğimde ya da işte kızım regl oldu dediğimde kıyamet kopuyor. E her kadın regl oluyor. Ben niye bunu söyleyemiyorum? Niye bir kadın hasta oldu şimdi hasta ne? Yani anatomik olarak bunun bir karşılığı varsa ben bunu söylediğimde bu kadar tepki alıyorsam ben kendimi iyi hissediyorum.'