Ceyda Düvenci'nin Erkeklere Yanlarında Ped Bulundurmasını Önerdiği Anlar Görenleri İkiye Böldü
Ceyda Düvenci'nin Erkeklere Yanlarında Ped Bulundurmasını Önerdiği Anlar Görenleri İkiye Böldü
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Hem oyunculuk, hem sunuculuk kariyeriyle tanıdığımız Ceyda Düvenci, yıllardır olmadığı kadar magazin gündeminde yer alıyor son dönemde.
Ardından Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliklerini tek celsede bitirmeleri, magazinde epey büyük bir yankı uyandırmıştı elbette.
Boşanmanın ardından kendisine gelen sorulara yanıt veren Ceyda Düvenci, hiçbir zaman aşka kapılarını kapamadığını söylemişti.
Gündemde özel hayatıyla yer almaya başlayan Ceyda Düvenci, bu sefer konuk koltuğunda yer aldı.
Özellikle regl hakkında yaptığı yorumlarla programa damgasını vuran Düvenci, "Ben kadının regl oluyorum. Bunu söylediğimde ya da işte kızım regl oldu dediğimde kıyamet kopuyor." diyerek konuya girdi.
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Aynı zamanda regli normalleştirmek için şirketlerde çalışan erkeklerin çekmecelerine ped koymalarını tavsiye etti.
Erkeklerin kadın çalışanların, arkadaşlarının ihtiyacı olduğunda yardım edebilecek konumda olması gerektiğini söyleyen Ceyda Düvenci, "O zaman hayat değişecek ve ezber bozacak." dedi.
Tabii Düvenci'nin bu önerisi sosyal medyayı ikiye böldü:
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