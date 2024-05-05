Kemal Doğulu Rest Çektiği Kardeşi Kadir Doğulu'yla Barışmak İçin Koştuğu Şartını Açıkladı

'Onunla sadece kan bağım var. Siz ne biliyorsanız, ben de onu biliyorum. Tabii ki bunun nedenleri var. O nedenleri o biliyor, ben biliyorum, ailem biliyor. Ama başka kimsenin bilmesine gerek yok. Evet, kardeşimizi seçemiyoruz. Bu bir mecburiyet.'