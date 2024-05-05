Kemal Doğulu Rest Çektiği Kardeşi Kadir Doğulu'yla Barışmak İçin Koştuğu Şartını Açıkladı
Kemal Doğulu Rest Çektiği Kardeşi Kadir Doğulu'yla Barışmak İçin Koştuğu Şartını Açıkladı
İşte Benim Stilim yarışmasının jüriliğini üstlendiği dönemde büyük bir hayran kitlesi edinen ve kendini tanıtan Kemal Doğulu, son dönemlerde oyuncu kardeşi Kadir Doğulu ile küslüğü konusuyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen Doğulu, kardeşini affetmek için koştuğu şartı açıkladı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Doğulu kardeşlerin namı magazinde epey gündeme gelen konular arasında biliyorsunuz.
Tabii bu iki ünlü kardeşin uzun süredir küs olması da magazinde bizi mkeraklandıran konu başlıkları arasında.
İkilinin kardeş olmalarından ziyade iş ortağı olduğunu da biliyorduk. Ancak aralarında ne geçtiyse Kemal Doğulu kardeşini reddetmiş gibi açıklamalar yapıyordu. "Kan bağım olan herkesle akraba olduğumu düşünmüyorum."
Biz hala bu tartışmanın neden çıktığını bilmiyoruz elbette. Kemal Doğulu miras yüzünden tartıştıkları iddialarına da net bir şekilde "hayır" cevabını vermişti.
Yeniden Nişantaşı'nda görüntülenen Kemal Doğulu, sohbet esnasında etek yorumuyla dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fırsat bu fırsat dendi ve yeniden konu Kadir Doğulu'ya geldi. Önceki açıklamalarında resti çeken ve kardeşini reddettiğini söyleyen Kemal Doğulu bu sefer barışmak için koştuğu şartı açıkladı!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın