Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kemal Doğulu Rest Çektiği Kardeşi Kadir Doğulu'yla Barışmak İçin Koştuğu Şartını Açıkladı

Kemal Doğulu Rest Çektiği Kardeşi Kadir Doğulu'yla Barışmak İçin Koştuğu Şartını Açıkladı

Kadir Doğulu
GNS
GNS - Onedio Editörü
05.05.2024 - 17:08

İşte Benim Stilim yarışmasının jüriliğini üstlendiği dönemde büyük bir hayran kitlesi edinen ve kendini tanıtan Kemal Doğulu, son dönemlerde oyuncu kardeşi Kadir Doğulu ile küslüğü konusuyla gündeme geliyor. Geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda görüntülenen Doğulu, kardeşini affetmek için koştuğu şartı açıkladı!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Doğulu kardeşlerin namı magazinde epey gündeme gelen konular arasında biliyorsunuz.

Doğulu kardeşlerin namı magazinde epey gündeme gelen konular arasında biliyorsunuz.

Aralarında ilk olarak Kadir Doğulu'yu tanıdık. Hande Yener'le olan ilişkisi, oyunculuk serüveni, özel hayatı derken hala gündemimizde yer alan isimlerden. Tabii abisi Kemal Doğulu da bu ünlüler kervanına eklendi. Diğer Doğulu kardeşler ise televizyondan ve basından uzak bir hayat geçirmeyi tercih ediyor.

Tabii bu iki ünlü kardeşin uzun süredir küs olması da magazinde bizi mkeraklandıran konu başlıkları arasında.

Tabii bu iki ünlü kardeşin uzun süredir küs olması da magazinde bizi mkeraklandıran konu başlıkları arasında.

Bir akşam basın mensuplarıyla sohbet ederken yeni giyim markasından bahseden ve 'Kardeşinize tasarım yapacak mısınız?' sorusuna 'Neslihan giyebilir. Kadir kim, biyolojik kardeşim olan kişi mi? Siz ne biliyorsunuz, ben de onu biliyorum.' diyen Kemal Doğulu hepimizi şoke etmişti.

İkilinin kardeş olmalarından ziyade iş ortağı olduğunu da biliyorduk. Ancak aralarında ne geçtiyse Kemal Doğulu kardeşini reddetmiş gibi açıklamalar yapıyordu. "Kan bağım olan herkesle akraba olduğumu düşünmüyorum."

İkilinin kardeş olmalarından ziyade iş ortağı olduğunu da biliyorduk. Ancak aralarında ne geçtiyse Kemal Doğulu kardeşini reddetmiş gibi açıklamalar yapıyordu. "Kan bağım olan herkesle akraba olduğumu düşünmüyorum."

'Onunla sadece kan bağım var. Siz ne biliyorsanız, ben de onu biliyorum. Tabii ki bunun nedenleri var. O nedenleri o biliyor, ben biliyorum, ailem biliyor. Ama başka kimsenin bilmesine gerek yok. Evet, kardeşimizi seçemiyoruz. Bu bir mecburiyet.'

Biz hala bu tartışmanın neden çıktığını bilmiyoruz elbette. Kemal Doğulu miras yüzünden tartıştıkları iddialarına da net bir şekilde "hayır" cevabını vermişti.

Biz hala bu tartışmanın neden çıktığını bilmiyoruz elbette. Kemal Doğulu miras yüzünden tartıştıkları iddialarına da net bir şekilde "hayır" cevabını vermişti.

'Babam öldüğünde bize sadece borçlar kaldı. Buna sadece sesli gülüyorum. Biz her şeyi reddi miras yaptık. Ortada bir miras varsa o da soyadımız. Onu da ben yarattım.'

Yeniden Nişantaşı'nda görüntülenen Kemal Doğulu, sohbet esnasında etek yorumuyla dikkat çekti.

Yeniden Nişantaşı'nda görüntülenen Kemal Doğulu, sohbet esnasında etek yorumuyla dikkat çekti.

Son dönemde ünlü erkeklerin etek giymesi ve oje sürmesi elbette ünlü modacı Kemal Doğulu'ya da soruldu.

Verdiği cevabı burada paylaştık:

İçeriğin Devamı Aşağıda

Fırsat bu fırsat dendi ve yeniden konu Kadir Doğulu'ya geldi. Önceki açıklamalarında resti çeken ve kardeşini reddettiğini söyleyen Kemal Doğulu bu sefer barışmak için koştuğu şartı açıkladı!

Fırsat bu fırsat dendi ve yeniden konu Kadir Doğulu'ya geldi. Önceki açıklamalarında resti çeken ve kardeşini reddettiğini söyleyen Kemal Doğulu bu sefer barışmak için koştuğu şartı açıkladı!

Hala barışmadıklarının altını çizen Doğulu, 'Gelip elimi öpsün belki barışırım' dedi.

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın