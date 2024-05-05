Yeni Dizisiyle Ortalığı Yıkmaya Hazırlanan Serenay Sarıkaya'dan "Lovebombing"in Alası Geldi!
Yeni Dizisiyle Ortalığı Yıkmaya Hazırlanan Serenay Sarıkaya'dan "Lovebombing"in Alası Geldi!
9 Mayıs'ta vizyona girecek 'Kimler Geldi Kimler Geçti' dizisinin tanıtım fotoğraflarıyla ortalığı ayağa kaldıran Serenay Sarıkaya yine ve yeniden kendine hayran bıraktı!
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On parmağında on marifet olan Serenay Sarıkaya, hayatımıza girdiği günden beri güzelliği, oyunculuğu, sesi ve sempatikliğiyle gündemden hiç düşmüyor biliyorsunuz!
Yer aldığı her projede karakterinin hakkını dibine kadar veren Sarıkaya'yı en son Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolde yer aldığı Aile dizisinde izledik hatırlarsanız.
Güzel oyuncu o kadar özlenmişti ki bu ikiliyi ekranda görmek herkesi pek bir heyecanlandırdı. Aile'nin yayın hayatı kısa sürdü, final günü gelip çattığında herkes veda etmekte zorluk çekmişti.
Fakat Serenay Sarıkaya hasretin uzun sürmeyeceğinin sinyallerini çoktan vermişti! Metin Akdülger, Boran Kuzum ve Hakan Kurtaş'la başrolü paylaşan Serenay Sarıkaya 9 Mayıs'ta Kimler Geldi Kimler Geçti dizisiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor şimdilerde.
E malumunuz, dizinin yayınlanmasına sayılı günler kala tanıtımı da bol oluyor!
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Geçtiğimiz günlerde tüm ekiple beraber verdiği pozla tüm dikkatleri üzerine çeken güzel oyuncu, birkaç saat önce yepyeni bir poz paylaştı!
Sarıkaya'dan lovebombing'in alası geldi, beklendiği üzere ortalık da ayağa kalktı tabii!
Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım!
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