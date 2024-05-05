Topuklu Ayakkabısı Göze Batmıştı: Photoshop İddiasıyla Dillere Düşen Sinem Kobal Meseleye Son Noktayı Koydu!
Topuklu Ayakkabısı Göze Batmıştı: Photoshop İddiasıyla Dillere Düşen Sinem Kobal Meseleye Son Noktayı Koydu!
Geçtiğimiz gün biricik eşi Kenan İmirzalıoğlu ile beraber Ezel ekibinin bir araya geldiği davete katılan Sinem Kobal, aşk dolu pozlarındaki topuklu ayakkabı detayıyla dikkat çekmişti. Fotoğraflarda photoshop olduğu iddiasıyla dillere düşen Kobal, meseleye son noktayı koydu!
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Hayatımıza gencecik bir kızken giren, o zamandan bu yana duru güzelliği, doğallığı ve oyunculuğuyla en gözde isimlerden biri haline gelen Sinem Kobal'ı tanıtmaya gerek yok herhalde!
Çalkantılı bir aşk hayatının ardından gerçek aşkı Kenan İmirzalıoğlu'nda bulan Sinem Kobal, uzunca bir süredir ekranlarda yer almıyor.
Şimdilerde 2020 yılında dünyaya gelen ilk kızları Lalin ve 2022 yılında dünyaya gelen ikinci kızları Leyla ile vakit geçiren ve yeni projeler okuduğunu söyleyen güzel oyuncu sık sık sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geliyor.
Dün de paylaştığı pozlarla gündeme oturduğu günlerden biriydi hatırlarsanız. Eşi Kenan İmirzalıoğlu ile beraber Ezel ekibinin bir araya geldiği davete katılan Sinem Kobal, biricik kocasını öpmelere doyamadığı pozlar paylaştı.
Aşk kokan pozları elbette kalpleri eritti ama asıl dikkat çeken detay Sinem Kobal'ın ayakkabıları oldu! Bir ayağındaki ayakkabının topuğunun eksikliği, diğerinde de baş parmağın üstündeki kısmın eksikliği "photoshop" iddialarının dolaşmasına sebep oldu. Bir hayli de dillere düşmüştü kendisi...
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Güzel oyuncu bu photoshop meselesinin hızla yayıldığını görmüş olacak ki geçtiğimiz saatlerde sosyal medya hesabından tüm bu dedikodulara inat yeni bir paylaşımda bulundu.
Ayakkabısını yakın kadrajdan çeken Sinem Kobal, photoshop değil modelinin böyle olduğunu göstererek herkese "sakin olun" mesajı verdi.
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