Topuklu Ayakkabısı Göze Batmıştı: Photoshop İddiasıyla Dillere Düşen Sinem Kobal Meseleye Son Noktayı Koydu!

Geçtiğimiz gün biricik eşi Kenan İmirzalıoğlu ile beraber Ezel ekibinin bir araya geldiği davete katılan Sinem Kobal, aşk dolu pozlarındaki topuklu ayakkabı detayıyla dikkat çekmişti. Fotoğraflarda photoshop olduğu iddiasıyla dillere düşen Kobal, meseleye son noktayı koydu!