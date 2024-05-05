Koşun Kızımızın Adı Belli Oldu: 35. Yaşına Giren Burcu Biricik, Bebeğinin İsmini Açıkladı!
Koşun Kızımızın Adı Belli Oldu: 35. Yaşına Giren Burcu Biricik, Bebeğinin İsmini Açıkladı!
Bebeğini kucağına almak için gün sayan Burcu Biricik, 35. yaş doğum gününde kızının adını açıkladı!
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Seneler önce hayatımıza giren ve en son Camdaki Kız'daki performansıyla büyüleyen Burcu Biricik, doğallığı ve duru güzelliğiyle dikkat çeken isimlerin başında geliyor!
Başarılı kariyerinin yanında 2014 yılında dünyaevine girdiği eşi Emre Yetkin'le yaşadığı huzurlu aşkla en imrenilen çiftler arasında yer alıyor ve bu ikili her defasında pozlarıyla kalbimizi eritiyor!
Evlendiklerinden beri el ele dünyayı dolaşan ve beraber atıldıkları maceralarla göz dolduran çift, devirdikleri 10 yılın ardından şimdilerde ilk bebeğini bekliyor...🫠
Kızlarını kucaklarına almak için gün sayan Burcu Biricik ve Emre Yetkin'in heyecanı katıldıkları her davette ve verdikleri her röportajda gözlerinden okunuyor.
Bu sene bebek aşkımızı arşa çıkaran tüm ünlüler gibi Burcu Biricik de sosyal medyada hamilelik serüvenine dair paylaşımlar yapıyor. Belki denk gelmişsinizdir, kendisi en son eline tuturulan ihtiyaç listesiyle ne yapacağını şaşırdığı anlarla gündeme gelmişti!
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Şimdi hazırsanız heyecan verici habere geliyoruz! Burcu Biricik, dün gece 35. yaşını yakın arkadaşlarıyla kutladı!
Verdiği pozlarda pastanın üstünde yazan isim ise dikkatlerden kaçmadı tabii!
Burcu Biricik'in yakın dostu, ÇGHB'den tanıdığımız Aydan Taş, çiftin bebeklerinin adını açıkladıkları anları paylaştı. Biricik'in dünya tatlısı halleri yine hayran bıraktı. Sağlıkla gel Luna! ❤️🧿
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Kim olum bunlar? Neden haber oldu? Haber değeri olmalarının sebebi nedir? Sezonu tamamlayamadan cartayı çeken tiplerden mi yoksa?