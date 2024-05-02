Bebeğini Kucağına Almak İçin Gün Sayan Burcu Biricik Eline Tutuşturulan Liste Karşısında Ne Yapacağını Şaşırdı
Bebeğini Kucağına Almak İçin Gün Sayan Burcu Biricik Eline Tutuşturulan Liste Karşısında Ne Yapacağını Şaşırdı
İlk bebeğini bekleyen Burcu Biricik, eline tutuşturulan liste karşısında ne yapacağını şaşırdı! Güzel oyuncunun tatlı mı tatlı hallerini görmeniz lazım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Onlarca başarılı yapımın ardından Camdaki Kız'daki performansıyla hayran bırakan güzel oyuncu Burcu Biricik'i tanıtmaya gerek yok diye düşünüyoruz!
Doğal güzelliği ve samimi halleriyle kalbimizde taht kuran Biricik, 2014 yılında dünyaevine girdiği eşi Emre Yetkin'le yaşadığı huzurlu aşkla en imrenilen çiftler arasında gösteriliyor.
Beraber atıldıkları maceralardan tutun eğlenceli ve aşk dolu pozlarına 10 yıllık evlilikleriyle göz dolduran çift şimdilerde ise bebek bekliyor biliyorsunuz!
Minik bir kız bebek bekleyen çiftin heyecanı her pozlarında yüzlerinden okunuyor! Zaman zaman hamilelik pozlarını paylaşarak "annelik çok yakışacak" yorumları alan güzel oyuncu 👇
En son da deniz kenarındaki "Minikoyla ilk deniz ☀️🌸💃" notunu düştüğü pozlarla gündem olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Geçtiğimiz gece ÇGHB'den tanıdığımız Aydan Taş ve Bahar'ın yıldızları Elit Andaç Çam ile Ecem Özkaya'yla bir araya gelen Burcu Biricik, yine tatlılığıyla kalp eritti.
Ama asıl güldüren, küçük kızının ihtiyaçları için eline tutuşturulan liste karşısında ne yapacağını bilemediği minnoş anlar oldu!
Burcu Biricik yine de başardı tabii ki! Listesindeki birçok maddeye tik atarak bugünün görevini de tamamlamış oldu! Sağlıkla gel minik bebek!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın