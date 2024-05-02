Müjdemizi İsteriz: Kurt Efe'yle Aklımızı Başımızdan Alan Kıvanç Tatlıtuğ İkinci Çocuğa Yeşil Işık Yaktı!
Müjdemizi İsteriz: Kurt Efe'yle Aklımızı Başımızdan Alan Kıvanç Tatlıtuğ İkinci Çocuğa Yeşil Işık Yaktı!
Geçtiğimiz gün 14 yıldır yüzü olduğu markanın davetine katılan Kıvanç Tatlıtuğ, ikinci çocukla ilgili sorulara cevap verdi.
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Kıvanç Tatlıtuğ, muhteşem oyunculuğu ve ülkedeki herkesi sollayan yakışıklılığı bir tarafa, özel hayatıyla, daha doğrusu Başak Dizer'e olan aşkıyla sık sık gündeme gelen isimlerden biliyorsunuz!
Malumunuz, birbirlerine yaptıkları jestler ve verdikleri pozlarla hepimizin erimesine sebep olan çift 2016 yılından beri huzurlu bir evlilik yürütüyor. Ve sık sık da "Allah herkese Başak Dizer şansı versin" dememize sebep oluyor.
Bir de 2022'de kucaklarına aldıkları dünya tatlısı oğulları Kurt Efe var ki... Hem Tatlıtuğ'un minik sarı kafaya düşkünlüğü hem de çekirdek aile olarak gittikleri tatiller, verdikleri pozlar her seferinde ortalığı ayağa kaldırıyor.
Belki denk gelmişsinizdir Kıvanç Tatlıtuğ, geçtiğimiz gün 14 yıldı yüzü olduğu markanın davetine katılmış, tüm kibarlığıyla da muhabirlerden gelen soruları cevaplamıştı.
Fakat Kıvanç Tatlıtuğ'u bulmuşken bu fırsatı kaçırmayan muhabirler, Kurt Efe'yi de ikinci çocuk ihtimalini de sormayı ihmal etmedi tabii!
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Kurt Efe'yle ilgili "Onun gelişimi bizi de büyütüyor, her gün yeni yeni şeyler öğreniyorum, bazen gözlerim dolarak bazen de tebessüm ederek büyümesini izliyorum" diyen Tatlıtuğ, ikinci çocuk sorularına ise "bu işler kısmet, bizim hep iyi niyetli düşüncelerimiz var" cevabını vererek yeşil ışığı yaktı!
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