Yine Asaletini Konuşturdu: "Çağatay Ulusoy'la Küs müsünüz?" Sorusuna Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kapak Gibi Cevap!
Yine Asaletini Konuşturdu: "Çağatay Ulusoy'la Küs müsünüz?" Sorusuna Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kapak Gibi Cevap!
Yüzü olduğu markanın gecesine katılan Kıvanç Tatlıtuğ, 'Çağatay Ulusoy'la küs müsünüz?' sorusundan rahatsız oldu. Muhabirlerin sorusuna verdiği kapak gibi cevapla gündeme oturan Tatlıtuğ, yine tüm asaletini korudu!
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Ülkenin en yakışıklı erkeklerinin başında gelen, milyonlar için de her özelliğiyle 'ideal erkek', 'ideal koca' ve 'ideal baba'yı temsil eden Kıvanç Tatlıtuğ övmeye doyamadığımız isimlerden biliyorsunuz!
Attığı her adım olay olan, oyunculuğu ayrı karizması ayrı konuşulan Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'e duyduğu büyük aşk ve oğlu Kurt Efe'ye düşkünlüğüyle sık sık kalbimizi eritiyor.
Çiftin baş başa ve oğullarıyla pozlarını görenler "Allahım nasip olur mu?" demeden ve şu hayattaki Başak Dizer şansına imrenmeden edemiyor.
Belki denk gelmişsinizdir, kendisi birkaç saat önce de minik sarı kafasıyla verdiği dans pozuyla çıtayı arşa çıkarmıştı.
Geçtiğimiz dakikalarda yüzü olduğu markanın gecesine katılan Kıvanç Tatlıtuğ, muhabirlerin sorularını yanıtsız bırakmadı.
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Fakat bir soru vardı ki Tatlıtuğ'un bu konunun gündeme getirilmesinden rahatsız olduğu apaçık belliydi. Tatlıtuğ'a bir dönem sürekli birlikte gördüğümüz Çağatay Ulusoy'la küs olup olmadığı soruldu.
Konunun böyle bir gecede açılmasından hoşnut kalmayan Tatlıtuğ, tepkisini belli etti. Gergin tavırları da gözlerden kaçmadı fakat yine de tüm asaletiyle cevap verdi.
"Bir şeyleri birisi çıkartıyor, konuşmaya gerek bile duymuyorum. Dostluklar Instagram takibiyle mi pekişiyor?" diyerek duruma son noktayı koydu. İşte o anlar:
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