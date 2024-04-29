Yine Asaletini Konuşturdu: "Çağatay Ulusoy'la Küs müsünüz?" Sorusuna Kıvanç Tatlıtuğ'dan Kapak Gibi Cevap!

Yüzü olduğu markanın gecesine katılan Kıvanç Tatlıtuğ, 'Çağatay Ulusoy'la küs müsünüz?' sorusundan rahatsız oldu. Muhabirlerin sorusuna verdiği kapak gibi cevapla gündeme oturan Tatlıtuğ, yine tüm asaletini korudu!