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Yüzünü Gerdirdikten Sonra Poz Kesmelere Doyamayan Cenk Eren, Aksilik Çıktığı Gibi Suçu Eleştirenlere Attı!

Yüzünü Gerdirdikten Sonra Poz Kesmelere Doyamayan Cenk Eren, Aksilik Çıktığı Gibi Suçu Eleştirenlere Attı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
29.04.2024 - 18:32

üz gerdirme ameliyatının ardından kendini paylaşmalara doyamayan Cenk Eren, sağ gözünde gerçekleşen retina yırtılmasının suçunu nazar değdirenlere attı!

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90'lı yıllardan beri hayatımızda olan, dillere pelesenk parçalarıyla nam salmış ünlü şarkıcı Cenk Eren, geçtiğimiz ay magazin gündeminin ortasına bomba gibi düştü biliyorsunuz.

90'lı yıllardan beri hayatımızda olan, dillere pelesenk parçalarıyla nam salmış ünlü şarkıcı Cenk Eren, geçtiğimiz ay magazin gündeminin ortasına bomba gibi düştü biliyorsunuz.

Normalde konserleriyle, sesiyle ve şarkılarıyla konuştuğumuz Cenk Eren, hiç beklemediğimiz anda birçok meslektaşının başvurduğu yola başvurup estetik furyasına dahil olmuştu.

Normalde konserleriyle, sesiyle ve şarkılarıyla konuştuğumuz Cenk Eren, hiç beklemediğimiz anda birçok meslektaşının başvurduğu yola başvurup estetik furyasına dahil olmuştu.

Her şeyde bu yüzü sargılı fotoğrafıyla başlamıştı hatta! Yüzü sargılı halini paylaşan Cenk Eren'e yorum yağmış, kimse gördüğü kişinin Cenk Eren olduğuna inanamıştı.

Her şeyde bu yüzü sargılı fotoğrafıyla başlamıştı hatta! Yüzü sargılı halini paylaşan Cenk Eren'e yorum yağmış, kimse gördüğü kişinin Cenk Eren olduğuna inanamıştı.

Üstelik meslektaşları gibi botoks, dolgu benzeri küçük müdahalelerle yetinmemişti Cenk Eren. Yüz gerdirme ameliyatının ardından kendini paylaşmalara doyamadı, her pozunda da yeniden "bu kim?" yorumlarının yığılmasına sebep oldu.

Üstelik meslektaşları gibi botoks, dolgu benzeri küçük müdahalelerle yetinmemişti Cenk Eren. Yüz gerdirme ameliyatının ardından kendini paylaşmalara doyamadı, her pozunda da yeniden "bu kim?" yorumlarının yığılmasına sebep oldu.

Yeni halini pek beğenen Cenk Eren, geçtiğimiz saatlerde yine yeni bir poz paylaştı fakat bu sefer duyurusu farklıydı!

Yeni halini pek beğenen Cenk Eren, geçtiğimiz saatlerde yine yeni bir poz paylaştı fakat bu sefer duyurusu farklıydı!
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Suçu "Nazar değdirdiniz" diyerek takipçilerine atan Cenk Ereni sağ gözünde retina yırtılması olduğunu, Salı günü de ameliyata alınacağını açıkladı!

Suçu "Nazar değdirdiniz" diyerek takipçilerine atan Cenk Ereni sağ gözünde retina yırtılması olduğunu, Salı günü de ameliyata alınacağını açıkladı!

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