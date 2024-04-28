İbrahim Selim'e Katılan Taro Emir Tekin'in Margot Robbie Dururken Mert Ramazan Demir'i Seçmesi Kahkaha Attırdı
İbrahim Selim'e Katılan Taro Emir Tekin'in Margot Robbie Dururken Mert Ramazan Demir'i Seçmesi Kahkaha Attırdı
İbrahim Selim ile Bu Gece'ye katılan Taro Emir Tekin'in 'O mu Bu mu' bölümünde 'Kiminle yemeğe çıkarsın?' sorusunda yaptığı seçim kahkaha attırdı!
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Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu, son dönemlerde hem yakışıklılığı hem de oyunculuk performansıyla öne çıkan ve hatta parlayan Taro Emir Tekin'i tanımayanınız yoktur herhalde!
Cansu Dere ve Caner Cindoruk'la Sadakatsiz'de rol aldıktan sonra Yalı Çapkını'nın ikinci sezonuna gökten düşer gibi giren, o günden beri de yalının resmi çapkınları arasında yer alan Taro Emir Tekin, sık sık sempatik tavırlarıyla öne çıkıyor.
Şimdi gündemde olmasının sebebi Taro'nun Ramo'suna duyduğu aşk! Aynı dizinin yolcusu olan ve aralarından da su sızmadığını bildiğimiz ikilinin daha önce de aşka geldiği anlar olmuştu hatırlarsanız 😂
Dizide her ne kadar taban tabana zıt karakterlere hayat verseler de ve bu yüzden de ikiliyi ekranlarda hep bir çatışma içinde görsek de aslında Taro ve Ramo sürekli birbirine takılan birbirlerini de öpücük yağmuruna tutmaktan bıkmayan bir ikili haline gelmiş durumda.
Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece'ye katılan Taro Emir Tekin'in yaptığı akılalmaz seçim de bunun en güzel örneklerinden biri! 🙈 İbrahim Selim'in sorunun cevabı çok belliymiş gibi baktığı alaycı gülümsemeye yakından bakmanızı rica ediyoruz... Soru şu, "Kiminle yemeğe çıkardın?"
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Seçeneklerimiz de görüldüğü üzere dünyalar güzeli oyuncu Margot Robbie ve Mert Ramazan Demir'i barındırıyor... 🙈 Ve bilin bakalım Taro Emir Tekin yemek sorusuna cevabını kimden yana kullanıyor! Elbette biricik kıymetlisi Ramo'sundan! 😂
Bu seçimi duyan İbrahim Selim bir afallıyor tabii hatta Mert Ramazan Demir bunu görse sana "napıyorsun oğlum" der diyor kendisi. Bunun üzerine Taro Emir de 10 erkeğe sorsanız 10'undan aynı şekilde cevap vereceği üzere doğru seçimi yaparak Margot Robbie diyor ama ilk seçeneğinin Mert Ramazan Demir olduğunu unutmak mümkün değil tabii! 😂
Valla ne diyelim, Allah sevginizi baki, muhabbetinizi daim kılsın, pek şekersiniz! 😂 Hazırsanız gelin, kim ne demiş beraber bakalım hadi!
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