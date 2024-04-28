Lewandowski'yi Umup Eser Yenenler'i Bulan TikTok Kullanıcısının Videosuna Komedyenden Küfürlü Tepki!
Lewandowski'yi Umup Eser Yenenler'i Bulan TikTok Kullanıcısının Videosuna Komedyenden Küfürlü Tepki!
Lewandowski'yi bulmayı umarken Eser Yenenler'i bulup fotoğraf çektiren TikTok kullanıcısı, duruma durduk yere alınıp kendisine küfürlü tepki gösteren komedyenin amacını sorguladı.
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Hayatımıza seneler önce gencecik bir delikanlıyken giren Eser Yenenler, ÇGHB'deki efsaneleşen performansının ardından önce Üç Adam'la sonra da bireysel projeleriyle sunuculuğa adım attı biliyorsunuz.
Şimdilerde Miss Turkey üçüncüsü eşi Berfu Yenenler ile mutlu mesut bir hayat yaşayan Yenenler, kafamızı nereye çevirsek oradan çıkıyor desek yeridir!
Eşiyle beraber TV8'de Cevap Ver Türkiye programını sunan Eser Yenenler, aynı zamanda yine eşiyle beraber bir stand-up gösterisi yapıyor.
EYS ile başlayan YouTube yolculuğuna ise uzun bir süredir Linç@ programıyla devam ediyor. Her hafta birbirinden ünlü konukları ağırlayan Yenenler, ünlü konuklarına gelen linç yorumlarının üzerinden giderek, onları linç edenlere gülüp geçiyor.
Bu sefer gündemde olmasının sebebi ise Linç@ programına Furkan Andıç'ı konuk ettiği bölümde kendisi ve Lewandowski ile ilgili bir TikTok videosu çeken kullanıcısına yaptığı küfürlü çıkış!
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Az sonra videoda da göreceğiniz üzere, Eser Yenenler @ogulcan76 adlı kullanıcının paylaştığı TikTok videosunda "Otelde Lewandowski'yi ararken Eser Yenenler'le karşılaşmak a*k yazmış" iddiasında bulunuyor. Ardından "Ona ulaşamadığı için bana ulaşma iğrençliğine maruz kalmış çocuk!" diyerek bozulduğunu dile getiriyor.
Sonra, "Bir gördüm videoyu allahım çocuğu arıyorum seni bulacağım falan diyorum, delirdim yani. Olay büyüdü sonra zaten otelde." açıklamasında bulunan Eser Yenenler hızını alamayınca da, "yani desene Eser'le karşılaştık güzel de ya, ben Lewandowski'nin alternatifi miyim yav*ak?" diyerek fotoğrafları kullanarak videoyu editleyen kullanıcıya küfürlü bir tepki gösteriyor.
Bunu gören kullanıcı da programın o kısmını TikTok'unda paylaşıp Eser Yenenler'e sesleniyor.
Hazırsanız önce Eser Yenenler'in TikTok'ta milyonlara ulaşan ve hoşuna gitmeyen videoyu programına taşıdığı anlara beraber bakalım!
Sonra da @ogulcan76 adlı kullanıcının 3.4 milyon izlenen ve iddia edildiği üzere "a*k" kelimesini veya herhangi bir aşağılayıcı cümle kullanmadığını gösteren editine bakalım!
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