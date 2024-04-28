Hayatını En İnce Detayına Kadar Planladığını Söyleyen Serseri Teoman'ın Döktürdüğü İnciler Dillere Fena Düştü
Hayatını En İnce Detayına Kadar Planladığını Söyleyen Serseri Teoman'ın Döktürdüğü İnciler Dillere Fena Düştü
Son zamanlarda yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen ve gün geçtikçe de şerbetlenen Teoman, bu sefer de hayata dair döktürdüğü incilerle dillere düştü!
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Türk Rock müziğine adını altın harflerle yazdıran, koca bir nesli de kendine aşık eden Teoman'ı tanıtmaya gerek yok herhalde!
Şarkılarıyla hepimizin hayatında koca bir yer etmiş, serseri doğduğuna ve serseri öleceğine sadece kendini değil milyonları da inandırmış Teoman, şimdilerde o eski "kötü çocuk" hallerinden pek bir uzakta biliyorsunuz.
Muhabirlere verdiği esprili cevaplarla, ödül gecelerinde yaptığı enteresan ve tatlı açıklamalarla tüm gözleri üzerine çeken Teoman adeta yaş aldıkça şerbetleniyor! Konser temposuna hız kesmeden devam eden efsanenin her konserinde izleyiciler de dolup taşıyor ayrıca!
Şimdiye dek "Sosyete bir kadın gibi yaşıyorum", "80 yaşından sonra evliliği düşünürüm", "İnsanlar beni tembel sanıyor aslında çok çalışkanım", "Spor hocamdan tek şey istedim: beni yormaması" gibi birçok açıklamasıyla sosyal medya kullanıcılarının diline düşen Teoman, şimdi de hayata dair döktürdüğü incilerle gündemin ortasında yerini edinmiş durumda!
Geçtiğimiz günlerde muhabirlere konuşan Teoman, hayatını en ince ayrıntısına kadar planladığını söylemiş ve eklemiş: "Ne istediğimi, nelerden zevk aldığımı biliyorum. Hayat, bu planımı bozmazsa manalı bir hayat yaşamış olacağım. Eskisi gibi maceralı ya da riskli işlere girmek istemiyorum."
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Hazırsanız, Teoman'ın özlü sözlerini duyanlar ne demiş beraber bakalım hadi!
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