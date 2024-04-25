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"Estetiğim Yok" Diyen Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Eski ve Yeni Hali Mercek Altına Alındı!

"Estetiğim Yok" Diyen Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Eski ve Yeni Hali Mercek Altına Alındı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
25.04.2024 - 23:56

Yüzü olduğu markanın gecesine katılan Sıla Türkoğlu'na yine estetik konusu soruldu. Estetiği olmadığı konusunda ısrarcı olan güzel oyuncunun eski ve yeni hali mercek altına alındı!

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Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla son dönemlerin en merak edilen, sevilen ve beğenilen isimlerinin başında geliyor Sıla Türkoğlu.

Hem güzelliği hem de başarılı oyunculuğuyla son dönemlerin en merak edilen, sevilen ve beğenilen isimlerinin başında geliyor Sıla Türkoğlu.

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisindeki Doğa karakterine hayran veren güzel oyuncunun yıldızı bir başka parlıyor! Reyting rekorları kıran dizinin başrollerinden biri olan Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti başladığından beri hiç olmadığı kadar gündeme geliyor.

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisindeki Doğa karakterine hayran veren güzel oyuncunun yıldızı bir başka parlıyor! Reyting rekorları kıran dizinin başrollerinden biri olan Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti başladığından beri hiç olmadığı kadar gündeme geliyor.

E haliyle kendisiyle ilgili her detay analiz ediliyor. Bunların başında da kendisinin eski hali geliyor! Bleki denk gelmişsinizdir, daha birkaç ay önce "estetiğim yok" açıklaması yapan Sıla Türkoğlu'nun eski fotoğraflarını görenler kendisine hiç inanmamıştı.

E haliyle kendisiyle ilgili her detay analiz ediliyor. Bunların başında da kendisinin eski hali geliyor! Bleki denk gelmişsinizdir, daha birkaç ay önce "estetiğim yok" açıklaması yapan Sıla Türkoğlu'nun eski fotoğraflarını görenler kendisine hiç inanmamıştı.

Detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Geçtiğimiz saatlerde yüzü olduğu markanın gecesine katılan Sıla Türkoğlu yine estetik konusuyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz saatlerde yüzü olduğu markanın gecesine katılan Sıla Türkoğlu yine estetik konusuyla gündeme geldi.

Estetiği olup olmadığı sorulan güzel oyuncu yine "Estetiğim yok arkadaşlar" diyerek, "Ben bunu biraz düşündüm. Eski fotoğraflar ortaya çıkıyor şimdi orada makyaj yapmayı bilmiyorsun, kendini tanımıyorsun, çok küçüksün, yüzün oturuyor bence tamamen onunla alakalı bir şey. Yani ben öyle düşünüyorum" açıklamasında bulundu.

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Estetik meselesi de yeniden masaya yatırıldı tabii. Kimileri açıklamasını yine benimseyemedi kimileri de ergenlik çağını hatırlayarak Türkoğlu'na hak verdi.

Estetik meselesi de yeniden masaya yatırıldı tabii. Kimileri açıklamasını yine benimseyemedi kimileri de ergenlik çağını hatırlayarak Türkoğlu'na hak verdi.
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Siz ne düşünüyorsunuz? Sıla Türkoğlu'nunki doğal güzellik mi yoksa estetik var mı? Hadi yorumlarda buluşalım!

Siz ne düşünüyorsunuz? Sıla Türkoğlu'nunki doğal güzellik mi yoksa estetik var mı? Hadi yorumlarda buluşalım!

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