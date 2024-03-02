Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu'nun Estetik Açıklaması "Eski Halini Ne Çabuk Unuttun" Dedirtti
Kızılcık Şerbeti’nin Doğa’sı Sıla Türkoğlu'nun Estetik Açıklaması "Eski Halini Ne Çabuk Unuttun" Dedirtti
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun estetik açıklamaları ünlü oyuncunun eski fotoğraflarını akıllara getirdi. Türkoğlu'nun açıklamaları sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Hem güzelliği hem başarılı oyunculuğu ile sık sık magazin dünyasında konuşulan Sıla Türkoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.
Kendisi şimdilerde Kızılcık Şerbeti dizisinde Doğa karakterini canlandırıyor. Hatta Türkoğlu, oyunculuğuyla takdir de topluyor. Sadece oyunculuğuyla çünkü Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı seyirciyi biraz kızdırıyor biliyorsunuz ki.
Sıla Türkoğlu'nun başarılı oyunculuğunun yanısıra güzelliğiyle de gündeme geldiğini biliyorsunuzdur.
Tabii bir de eski haliyle gündeme geldiğini. Hatırlarsanız Türkoğlu'nun eski fotoğrafları gündem olmuş ve ünlü oyuncunun estetikli olduğu çok konuşulmuştu.
Biz de Sıla Türkoğlu'nun eski ve yeni hallerini detaylıca incelemiştik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sıla Türkoğlu geçtiğimiz saatlerde estetikli olup olmadığı hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi.
Ünlü oyuncu estetikli olup olmadığı hakkında "Estetiğim yok olsa da kimseyi ilgilendirmez" açıklamasını yaptı. Türkoğlu'nun bu açıklaması sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.
Gelin, Türkoğlu'nun açıklamalarına kim ne demiş birlikte bakalım!
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda