Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Yüzüne Yaptırdığı Estetikleri Tek Tek Açıklıyoruz!

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu sadece oyunculuk konusundaki yeteneği değil, güzelliğiyle de herkesi kendine hayran bırakıyor. Güzelliği doğal mı yoksa estetik mi diye düşünürken Instagram'da estetikfacts adlı hesap güzel oyuncunun estetiksiz halini paylaşarak aradaki farkı ortaya koymuş. Bize sorarsanız her haliyle güzel. Bakalım siz nasıl bulacaksınız?