Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Yüzüne Yaptırdığı Estetikleri Tek Tek Açıklıyoruz!
Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu'nun Yüzüne Yaptırdığı Estetikleri Tek Tek Açıklıyoruz!
Kaynak: https://www.instagram.com/p/CyYtOb2L6...
Kızılcık Şerbeti'nde Doğa karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu sadece oyunculuk konusundaki yeteneği değil, güzelliğiyle de herkesi kendine hayran bırakıyor. Güzelliği doğal mı yoksa estetik mi diye düşünürken Instagram'da estetikfacts adlı hesap güzel oyuncunun estetiksiz halini paylaşarak aradaki farkı ortaya koymuş. Bize sorarsanız her haliyle güzel. Bakalım siz nasıl bulacaksınız?
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Sıla Türkoğlu, Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Doğa karakteriyle büyük beğeni topluyor. (Yani rol yapma becerisiyle demek istedik. Çünkü Doğa karakteri genellikle izleyiciyi kızdırıyor 😅)
Oyunculuk yeteneği kadar güzelliğiyle de dikkat çeken başarılı oyuncu sık sık gündem olmayı başarıyor.
Doğal bir güzelliği olan Türkoğlu'nda "estetik var mı, yok mu?" sorusu da sorulmaya başlandı elbette. Instagram'da estetikfacts adlı hesap güzel oyuncunun eski halinden fotoğraflar paylaşmış.
Her haliyle son derece güzel görünen Sıla Türkoğlu'nun yüzündeki bazı işlemler dikkat çekiyor.
Buyurun, birlikte inceleyelim!
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Her şeyden önce güzel oyuncu biraz kilo vermiş. Hem vücudunda hem de yüzünde bir değişime sebep olabilecek bu detayı atlamayalım.
Fotoğraflardan da anlayacağınız üzere güzel oyuncunun burnunda da minik bir işlem var gibi görünüyor.
Göz çevresindeki değişimi görüyorsunuz değil mi? Yüzündeki botoksun dışında göz çevresindeki çukurları doldurmak için de muhtemelen mezoterapi ya da gözaltı ışık dolgusu uygulanmıştır.
Dudak dolgusunu da es geçmeyelim tabii ki... Bunun dışında masseter botoks ya da belki biraz da çene dolgusuyla yuvarlak olan yüz hatları sivriltilmiş.
Sadece zayıflamış diyenlere inat pek çok yorum yapıldı.
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Siz ne düşünüyorsunuz? Estetik var mı, yok mu?
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