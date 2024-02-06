Beyin Kanaması Geçirmişti: Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'in Sağlık Durumuyla İlgili Gelişme Var
Beyin Kanaması Geçirmişti: Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'in Sağlık Durumuyla İlgili Gelişme Var
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/s...
Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterine hayat veren başarılı oyuncu Settar Tanrıöğen geçirdiği beyin kanamasıyla tüm sevenlerini üzmüştü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre iki önemli operasyon geçiren usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
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Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterine hayat veren usta oyuncu Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz haftalarda beyin kanaması geçirerek tüm sevenlerini telaşlandırmıştı.
Peş peşe iki ameliyat geçiren Settar Tanrıöğen'in tedavisine Ataşehir Acıbadem Hastanesi'nde devam ediliyordu.
61 yaşındaki usta oyuncu geçirdiği iki önemli ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi görüyordu.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre doktorlar tarafından ziyaretçi yasağı konan 61 yaşındaki Tanrıöğen, yoğun bakım servisinden normal odaya alınmış.
Bir hafta daha hastanede gözetim altında tutulacağı söylenen usta oyuncunun taburcu olduktan sonra setlere ne zaman döneceğine doktorlar karar verecek.
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