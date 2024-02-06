Beyin Kanaması Geçirmişti: Kızılcık Şerbeti'nin Apo'su Settar Tanrıöğen'in Sağlık Durumuyla İlgili Gelişme Var

Kızılcık Şerbeti'nde Abdullah karakterine hayat veren başarılı oyuncu Settar Tanrıöğen geçirdiği beyin kanamasıyla tüm sevenlerini üzmüştü. Birsen Altuntaş'ın haberine göre iki önemli operasyon geçiren usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.