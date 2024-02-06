Ali Burak Ceylan'ın Eve Yerleştirdiği Depremzede Vatandaşın Paylaşımları Kafa Karıştırdı

6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri'ni yaşayalı bir yıl oldu ve pek çok ünlü isim yaptıkları yardımlarla sevenlerinin takdirini topladı. Oyuncu Ali Burak Ceylan da depremzede öğretmen ve ailesine yaptığı yardımla gündeme geldi. Muhammed öğretmen daha önce ünlü oyuncunun cüzdanını bulmuş, numarasını almış. Büyük felaketin ardından Ceylan'a ulaşan depremzede Bağdat Caddesi'nde bir eve yerleştirilmişti.