Ali Burak Ceylan'ın Eve Yerleştirdiği Depremzede Vatandaşın Paylaşımları Kafa Karıştırdı
Ali Burak Ceylan'ın Eve Yerleştirdiği Depremzede Vatandaşın Paylaşımları Kafa Karıştırdı
6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri'ni yaşayalı bir yıl oldu ve pek çok ünlü isim yaptıkları yardımlarla sevenlerinin takdirini topladı. Oyuncu Ali Burak Ceylan da depremzede öğretmen ve ailesine yaptığı yardımla gündeme geldi. Muhammed öğretmen daha önce ünlü oyuncunun cüzdanını bulmuş, numarasını almış. Büyük felaketin ardından Ceylan'a ulaşan depremzede Bağdat Caddesi'nde bir eve yerleştirilmişti.
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Olayı anlattığı video ise çokça paylaşım aldı.
Alp Kılınç isimli bir X kullanıcısı ise bu duruma şüpheyle bakanlardan...
Aynı depremzede bu kez Üsküdar Belediye Başkanı'na teşekkürlerini iletiyor.
Ardından farklı bir röportajdan bir kesit sundu.
15 Temmuz Darbe Girişimi'nde gazi olduğunu söylediği kayıtlar da ortaya çıktı.
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Instagram hesabı da ilgi çekiciydi.
Ali Burak Ceylan ise yardımı tek başına yapmadığını bunun toplu bir yardım olduğunu savundu. Siz ne düşünüyorsunuz?
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