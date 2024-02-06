Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Ali Burak Ceylan'ın Eve Yerleştirdiği Depremzede Vatandaşın Paylaşımları Kafa Karıştırdı

Ali Burak Ceylan'ın Eve Yerleştirdiği Depremzede Vatandaşın Paylaşımları Kafa Karıştırdı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
06.02.2024 - 23:56

6 Şubat Kahramanmaraş Depremleri'ni yaşayalı bir yıl oldu ve pek çok ünlü isim yaptıkları yardımlarla sevenlerinin takdirini topladı. Oyuncu Ali Burak Ceylan da depremzede öğretmen ve ailesine yaptığı yardımla gündeme geldi. Muhammed öğretmen daha önce ünlü oyuncunun cüzdanını bulmuş, numarasını almış. Büyük felaketin ardından Ceylan'a ulaşan depremzede Bağdat Caddesi'nde bir eve yerleştirilmişti.

Depremzede öğretmen geçtiğimiz gün katıldığı bir yayında o anları anlattı...

İçeriğin Devamı Aşağıda

Olayı anlattığı video ise çokça paylaşım aldı.

Alp Kılınç isimli bir X kullanıcısı ise bu duruma şüpheyle bakanlardan...

Alp Kılınç isimli bir X kullanıcısı ise bu duruma şüpheyle bakanlardan...

Aynı depremzede bu kez Üsküdar Belediye Başkanı'na teşekkürlerini iletiyor.

Ardından farklı bir röportajdan bir kesit sundu.

Ardından farklı bir röportajdan bir kesit sundu.

15 Temmuz Darbe Girişimi'nde gazi olduğunu söylediği kayıtlar da ortaya çıktı.

15 Temmuz Darbe Girişimi'nde gazi olduğunu söylediği kayıtlar da ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

Instagram hesabı da ilgi çekiciydi.

Instagram hesabı da ilgi çekiciydi.

Ali Burak Ceylan ise yardımı tek başına yapmadığını bunun toplu bir yardım olduğunu savundu. Siz ne düşünüyorsunuz?

Ali Burak Ceylan ise yardımı tek başına yapmadığını bunun toplu bir yardım olduğunu savundu. Siz ne düşünüyorsunuz?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?