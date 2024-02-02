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16 Yaşında Çocuk Sahibi Olan TikTok Kullanıcısı Türkiye'de Çocuk Annelik Meselesini Tekrar Gündeme Getirdi

16 Yaşında Çocuk Sahibi Olan TikTok Kullanıcısı Türkiye'de Çocuk Annelik Meselesini Tekrar Gündeme Getirdi

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
02.02.2024 - 17:07

TÜİK verilerine göre ülkemizde her yıl binlerce çocuk anne oluyor. Ancak TikTok'ta çıkan yeni akımla birlikte nüfus içinde ufak bir sayıya tekabül eden çocuk anneler daha çok önümüze düşmeye başladı. Bu akıma katılanlardan biri de Twitter timeline'ına düştü. Çokça tepki geldi.

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Ülkemizde çocuk anne sayısında her geçen yıl belirgin bir düşüş olması sevindirici. Ancak bu sorunun tamamen bittiği anlamına gelmiyor.

Ülkemizde çocuk anne sayısında her geçen yıl belirgin bir düşüş olması sevindirici. Ancak bu sorunun tamamen bittiği anlamına gelmiyor.

Özellikle TikTok'ta bu tip paylaşımlar çokça karşımıza çıkıyor.

Özellikle TikTok'ta bu tip paylaşımlar çokça karşımıza çıkıyor.

Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı ise şu 👇

Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı ise şu 👇
twitter.com

Tepkiler oldukça fazla bu duruma.

Tepkiler oldukça fazla bu duruma.
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

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Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com
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