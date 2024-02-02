16 Yaşında Çocuk Sahibi Olan TikTok Kullanıcısı Türkiye'de Çocuk Annelik Meselesini Tekrar Gündeme Getirdi

TÜİK verilerine göre ülkemizde her yıl binlerce çocuk anne oluyor. Ancak TikTok'ta çıkan yeni akımla birlikte nüfus içinde ufak bir sayıya tekabül eden çocuk anneler daha çok önümüze düşmeye başladı. Bu akıma katılanlardan biri de Twitter timeline'ına düştü. Çokça tepki geldi.