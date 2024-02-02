16 Yaşında Çocuk Sahibi Olan TikTok Kullanıcısı Türkiye'de Çocuk Annelik Meselesini Tekrar Gündeme Getirdi
16 Yaşında Çocuk Sahibi Olan TikTok Kullanıcısı Türkiye'de Çocuk Annelik Meselesini Tekrar Gündeme Getirdi
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Ülkemizde çocuk anne sayısında her geçen yıl belirgin bir düşüş olması sevindirici. Ancak bu sorunun tamamen bittiği anlamına gelmiyor.
Özellikle TikTok'ta bu tip paylaşımlar çokça karşımıza çıkıyor.
Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı ise şu 👇
Tepkiler oldukça fazla bu duruma.
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