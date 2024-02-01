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Herkes Misket Demiyor muydu? Misket Kelimesinin Her Yerde Farklı İsimle Bilinmesi Nostalji Rüzgarı Yaşattı

Herkes Misket Demiyor muydu? Misket Kelimesinin Her Yerde Farklı İsimle Bilinmesi Nostalji Rüzgarı Yaşattı

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
01.02.2024 - 14:56

Şu an oynayan kaldı mı bilmiyoruz ama cam malzemeden yapılan ve bir zamanlar çocuk olanların efsane oyuncağı misket her yerde bu ismiyle bilinmiyor. Bakalım yörelere göre bu oyuncağın ismi ne?

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