Herkes Misket Demiyor muydu? Misket Kelimesinin Her Yerde Farklı İsimle Bilinmesi Nostalji Rüzgarı Yaşattı
Herkes Misket Demiyor muydu? Misket Kelimesinin Her Yerde Farklı İsimle Bilinmesi Nostalji Rüzgarı Yaşattı
Şu an oynayan kaldı mı bilmiyoruz ama cam malzemeden yapılan ve bir zamanlar çocuk olanların efsane oyuncağı misket her yerde bu ismiyle bilinmiyor. Bakalım yörelere göre bu oyuncağın ismi ne?
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Her yöreden bir yanıt geldi...
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