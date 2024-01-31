Arabasına Neden Yüksek Fiyat Çektiğini Anlatan Adamın Açıklamasını Okumalısınız

İlan sitelerine sık sık giriyoruz. Bazen ihtiyaçtan, bazen de meraktan... Ancak birer sayfa olarak gördüğümüz her ilanın ardında yatan pek çok hikaye var. Kimi ihtiyacı için satıyor, kimi üst modele geçebilmek, kimi de parayla farklı yatırımlara girişmek için... Ancak bu ilan biraz farklı. Aracın sahibi Ekrem Bey aracı satılmaması için ilana koymuş. Nasıl mı?