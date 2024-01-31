Demet Akalın'ın Alternatif Mesleği, Ülkece Yaşlanmamız... Ünlüleri Mizahına Alet Ederek Güldüren Kişiler

Her adımları olay, her söyledikleri her paylaştıkları gündem oluyor. Kendileri bu kadar göz önünde olunca sosyal medyada haklarında şakalar yapılması da gayet doğal. Evet, ünlü isimlerden bahsediyoruz. Bakalım kimler ünlüleri mizahlarına alet ederek etkileşimini taştan çıkarmış?