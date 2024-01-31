Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Demet Akalın'ın Alternatif Mesleği, Ülkece Yaşlanmamız... Ünlüleri Mizahına Alet Ederek Güldüren Kişiler

Demet Akalın'ın Alternatif Mesleği, Ülkece Yaşlanmamız... Ünlüleri Mizahına Alet Ederek Güldüren Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
31.01.2024 - 16:13

Her adımları olay, her söyledikleri her paylaştıkları gündem oluyor. Kendileri bu kadar göz önünde olunca sosyal medyada haklarında şakalar yapılması da gayet doğal. Evet, ünlü isimlerden bahsediyoruz. Bakalım kimler ünlüleri mizahlarına alet ederek etkileşimini taştan çıkarmış?

İçeriğin Devamı Aşağıda

Başlayalım.

Başlayalım.
twitter.com

İlginç bir tercih olmuş.

İlginç bir tercih olmuş.
twitter.com

Göbek atalım abi...

Göbek atalım abi...

Ülkemizin gururu!

Ülkemizin gururu!
twitter.com

Yaşlanıyoruz.

Yaşlanıyoruz.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Biraz da global mizah

Biraz da global mizah
twitter.com

Biraz da sayısal şakalar...

Biraz da sayısal şakalar...
twitter.com

Halbuki ne hayalleri vardı.

Halbuki ne hayalleri vardı.
twitter.com

Kim kimden etkilendi acaba?

Kim kimden etkilendi acaba?
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Müthiş biri...

Müthiş biri...
twitter.com

Böyle biri mi?

Böyle biri mi?
twitter.com

Kapatalım!

Kapatalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?