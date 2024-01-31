Demet Akalın'ın Alternatif Mesleği, Ülkece Yaşlanmamız... Ünlüleri Mizahına Alet Ederek Güldüren Kişiler
Demet Akalın'ın Alternatif Mesleği, Ülkece Yaşlanmamız... Ünlüleri Mizahına Alet Ederek Güldüren Kişiler
Her adımları olay, her söyledikleri her paylaştıkları gündem oluyor. Kendileri bu kadar göz önünde olunca sosyal medyada haklarında şakalar yapılması da gayet doğal. Evet, ünlü isimlerden bahsediyoruz. Bakalım kimler ünlüleri mizahlarına alet ederek etkileşimini taştan çıkarmış?
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Başlayalım.
İlginç bir tercih olmuş.
Göbek atalım abi...
Ülkemizin gururu!
Yaşlanıyoruz.
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Biraz da global mizah
Biraz da sayısal şakalar...
Halbuki ne hayalleri vardı.
Kim kimden etkilendi acaba?
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Müthiş biri...
Böyle biri mi?
Kapatalım!
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