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Cenaze Evinde Misafirlere Hizmet Etmekten Acısını Yaşayamayanlar İçini Döktü

Cenaze Evinde Misafirlere Hizmet Etmekten Acısını Yaşayamayanlar İçini Döktü

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
31.01.2024 - 14:47

Ölüm de doğum gibi yaşamın bir gerçeği olduğu için cenazeler de en az düğünler kadar önemli olaylar. Ancak ülkemizde çokça şikayet edilen konulardan biri ise cenaze sahibine maddi ve manevi anlamda büyük yükler çıkarılması... Yurt dışında bir taziye evine yerleştirilen kamerada kayıtlar işlerin bizden farklı yürüdüğünü gösterdi. Bu video sayesinde tam tersi durumları yaşayanlar içlerini döktü.

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