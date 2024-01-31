Üniversite İçin Şehir Dışına Giden Genç Kız Ailesine Sürpriz Yapınca Yaşananlar Viral Oldu

Üniversiteyi şehir dışında kazanmak kimileri için aile evinden ilk ayrılıştır. Bu sebeple yaşanan duyguları kontrol etmek zor olabiliyor. Geçtiğimiz günlerde de bu konuya örnek verebileceğimiz bir video TikTok’ta gündem oldu. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Zaman zaman TikTok’ta gezerken ailesine sürpriz yapan üniversiteli gençlerin videolarına denk gelmişsinizdir.
Yapılan sürprizlere her ailenin şaşkınlığı farklı olurken @angelbensu adlı TikTok kullanıcısının annesi verdiği tepkiyle zirveye oturdu.
4 aydır kızını göremeyen anne bir anda karşısında görünce ne yapacağını şaşırdı ve feryat figan ağlamaya başladı.
İkili sarılıp hasret giderinceye kadar duygularına ortak olup izleyen izleyiciler yorumları okuyunca ise kahkahalara boğuldu.
“Survivor iletişim ödülü” ve “Sanki kayıptı Müge Anlı’ya çıkıp bulmuşlar” gibi yaratıcı yorumlar beğeni kazandı.
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İşte o anlar 👇
Gelen tepkiler ise bu şekilde. 👇
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