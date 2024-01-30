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Askere Giden Sevgilisinin Aldattığını Düşünen Kadın “Kim Haklı?” Diye Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Askere Giden Sevgilisinin Aldattığını Düşünen Kadın “Kim Haklı?” Diye Sosyal Medyayı İkiye Böldü

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
30.01.2024 - 23:43

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Askerlik yapan sevgilisinin onu aldattığını düşünen genç kadın mesajları sosyal medyada paylaşınca gündem oldu. Mesajları okuyanlar erkeğin mi kadının mı haklı olduğunu anlayamayınca yorumlarda buluştu. Gelin detayları birlikte öğrenelim.

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Aslında ikilinin tartışması askerdeki gencin kız arkadaşıyla iki ay özel görevde olduğunu söyleyerek iletişime geçmemesiyle başladı.

Aslında ikilinin tartışması askerdeki gencin kız arkadaşıyla iki ay özel görevde olduğunu söyleyerek iletişime geçmemesiyle başladı.

Askerdeki genç iletişime geçmeme sebebini ‘güvenliği sağlamak’ şeklinde açıklasa da bu cevabı kız arkadaşına yeterli gelmedi.

Askerdeki genç iletişime geçmeme sebebini ‘güvenliği sağlamak’ şeklinde açıklasa da bu cevabı kız arkadaşına yeterli gelmedi.

Yaşananlar bununla da kalmayıp olaya 3. kişilerin dahil olmasıyla birlikte genç kadının aldatılma şüphesi daha da arttı.

Yaşananlar bununla da kalmayıp olaya 3. kişilerin dahil olmasıyla birlikte genç kadının aldatılma şüphesi daha da arttı.

Ancak bazı kilit cümleler vardı ki mesajları okuyanlar bu cümleler söyleniyorsa kesin bir aldatma yaşanmıştır yorumlarını yaptı.

Ancak bazı kilit cümleler vardı ki mesajları okuyanlar bu cümleler söyleniyorsa kesin bir aldatma yaşanmıştır yorumlarını yaptı.

O cümleler ise ‘sen bana güvenmiyor musun ve sen benim böyle bir şey yapacağımı düşünüyor musun’du.

O cümleler ise ‘sen bana güvenmiyor musun ve sen benim böyle bir şey yapacağımı düşünüyor musun’du.
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Genç kadının son sözleri ise konuşmanın üzerine ilk hafta sonunda erkek arkadaşının yanına gelmesini istemekti. Aksi halde ayrılacağını dile getirdi.

Genç kadının son sözleri ise konuşmanın üzerine ilk hafta sonunda erkek arkadaşının yanına gelmesini istemekti. Aksi halde ayrılacağını dile getirdi.

Mesajların sonuna gelindiğinde de herkes adeta dizi izlermişçesine gelişmeleri merakla beklediklerini söyledi.

Mesajların sonuna gelindiğinde de herkes adeta dizi izlermişçesine gelişmeleri merakla beklediklerini söyledi.

İşte tüm detaylar 👇

Gelen tepkiler ise bu yönde oldu 👇

Gelen tepkiler ise bu yönde oldu 👇
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