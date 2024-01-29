Kız Arkadaşının Tırnaklarını Kırmayı Destekleyerek “Manitaya Yapılacaklar Listesine” Alan Gence Tepki Geldi

Son zamanlarda sosyal medyada kız arkadaşlarının tırnaklarını tek hamle ile kıranların bir akım başlattığını ve akıma katılanların günden güne arttığını görüyoruz. Kadınlar bu durumu eleştirse de erkeklerden gelen tepkiler yapılanın doğru olduğu yönünde oluyor.
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Yapılanın doğru olduğunu düşünen bir sosyal medya kullanıcısı da attığı tweetle gündem oldu.
Alıntıladığı videoda bahsettiğimiz üzere kadının erkek arkadaşı tırnaklarını kırıyordu.
Genç de bu durumu sevgilisine yapılacaklar listesinde 1. sıraya koyunca olanlar oldu.
Yorumlarda buluşan herkes bunun ayrılık sebebi olduğunu dile getirirken ek olarak da bunu yapana cesareti olanın çıkmayacağını söyledi.
İşte o anlar 👇
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Tepkiler de bu yöndeydi 👇
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