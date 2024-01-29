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Toplum İçinde Türlü Şakalarla Eşini Sinir Etmeyi Seven Adam ‘Nasip Olur mu’ Dedirtti

Toplum İçinde Türlü Şakalarla Eşini Sinir Etmeyi Seven Adam ‘Nasip Olur mu’ Dedirtti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
29.01.2024 - 15:44

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@feyzabngl adlı TikTok hesabından babasıyla bir olup annesine şaka yaptıkları anı paylaşan genç kadın kısa sürede beğenileri topladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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“Annemi toplum içinde rezil etmekten aldığımız min zevk” notuyla paylaşımı yapan genç kadın anlaşıldığı üzere babasıyla birlikte sık sık annesine şakalar yapıyordu.

“Annemi toplum içinde rezil etmekten aldığımız min zevk” notuyla paylaşımı yapan genç kadın anlaşıldığı üzere babasıyla birlikte sık sık annesine şakalar yapıyordu.

Bu videoya konu olan şaka ise bir mağazada gezerken annesinin babasına vurmuş olduğunu lanse etmekti.

Bu videoya konu olan şaka ise bir mağazada gezerken annesinin babasına vurmuş olduğunu lanse etmekti.

Baba bu anı dört gözle beklercesine role girerken, genç kadın “Kaç kere vurma dedik adama ya” serzenişlerinde bulunuyor, anne ise oradan tatlı bir sinirle kaybolmaya çalışıyordu.

Baba bu anı dört gözle beklercesine role girerken, genç kadın “Kaç kere vurma dedik adama ya” serzenişlerinde bulunuyor, anne ise oradan tatlı bir sinirle kaybolmaya çalışıyordu.

Kısa sürede viral olan videoya beğenilere ek olarak yorumlar da yağdı. İnsanların dikkatini çeken ise anne ile babanın arasındaki güzel enerjiydi.

Kısa sürede viral olan videoya beğenilere ek olarak yorumlar da yağdı. İnsanların dikkatini çeken ise anne ile babanın arasındaki güzel enerjiydi.

İşte o anlar 👇

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Twitter’dan gelen tepkiler aşk dileyenlerdendi. 👇

Twitter’dan gelen tepkiler aşk dileyenlerdendi. 👇
x.com

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x.com

Diğer yorumlar ise bu şekilde oldu.👇

Diğer yorumlar ise bu şekilde oldu.👇

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