Toplum İçinde Türlü Şakalarla Eşini Sinir Etmeyi Seven Adam ‘Nasip Olur mu’ Dedirtti

@feyzabngl adlı TikTok hesabından babasıyla bir olup annesine şaka yaptıkları anı paylaşan genç kadın kısa sürede beğenileri topladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
“Annemi toplum içinde rezil etmekten aldığımız min zevk” notuyla paylaşımı yapan genç kadın anlaşıldığı üzere babasıyla birlikte sık sık annesine şakalar yapıyordu.
Bu videoya konu olan şaka ise bir mağazada gezerken annesinin babasına vurmuş olduğunu lanse etmekti.
Baba bu anı dört gözle beklercesine role girerken, genç kadın “Kaç kere vurma dedik adama ya” serzenişlerinde bulunuyor, anne ise oradan tatlı bir sinirle kaybolmaya çalışıyordu.
Kısa sürede viral olan videoya beğenilere ek olarak yorumlar da yağdı. İnsanların dikkatini çeken ise anne ile babanın arasındaki güzel enerjiydi.
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Twitter’dan gelen tepkiler aşk dileyenlerdendi. 👇
👇
Diğer yorumlar ise bu şekilde oldu.👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda