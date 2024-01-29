Cadıların Soyundan Gelen Kadınlarda Olduğuna İnanılan ‘Ben’ Neredeyse Her Kadında Olmasıyla Şaşırttı

Herkes aynı yerde ben izi olan biriyle denk gelmiş olabilir, bu oldukça doğal bir durum. Ancak bir ben izi var ki neredeyse her kadında aynı yerde görülüyor ve sırrı hala çözülemediği için sık sık gündemimizde yer alıyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Bahsi geçen ben işte tam olarak burada yani sağ kol bileğinin biraz aşağısında konumlanıyor.
Bazı efsaneler bu benin cadıların soyundan gelen kadınlarda olduğunu yazsa da henüz soru işaretlerini giderecek bir yanıt yok.
Aşağıdaki görselde de görüyor olduğunuz üzere bu bene sahip birçok kişiyi bir arada görmek mümkün, işin ilginç gelen kısmı da bu aslında.
Bir ben izi nasıl olur da herkeste olabiliyor diyorsanız, önce bir sağ kolunuza bakın deriz. Çünkü video sahibi de bu bene sahip.
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Gelen yorumlar ise bu şekilde 👇
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