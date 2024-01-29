Cadıların Soyundan Gelen Kadınlarda Olduğuna İnanılan ‘Ben’ Neredeyse Her Kadında Olmasıyla Şaşırttı

Herkes aynı yerde ben izi olan biriyle denk gelmiş olabilir, bu oldukça doğal bir durum. Ancak bir ben izi var ki neredeyse her kadında aynı yerde görülüyor ve sırrı hala çözülemediği için sık sık gündemimizde yer alıyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.