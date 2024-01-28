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Türkiye’de Endüstri Mühendisliğini Bırakarak Hollanda’da Kurye Olan Kadın Yaşadığı Evle Tartışma Yarattı

Türkiye’de Endüstri Mühendisliğini Bırakarak Hollanda’da Kurye Olan Kadın Yaşadığı Evle Tartışma Yarattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 23:08

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@berfintudorache adlı TikTok kullanıcısı geçtiğimiz aylarda “Türkiye’de mühendis olacağıma Hollanda’da kurye oldum” başlığıyla bir video paylaşmış ve yeni hayatından bahsetmişti.

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Türkiye’de beyaz yakalı bir plaza çalışanı olmanın kendince dezavantajlarını dile getiren kadın, Hollanda’da kuryelik yapıyor olmanın en çok tek başına çalışabilme yönünü yani müdürünün olmamasını sevdiğini dile getirmişti.

Türkiye’de beyaz yakalı bir plaza çalışanı olmanın kendince dezavantajlarını dile getiren kadın, Hollanda’da kuryelik yapıyor olmanın en çok tek başına çalışabilme yönünü yani müdürünün olmamasını sevdiğini dile getirmişti.

Detaylar için 👇

Şimdilerdeyse paylaştığı yeni videosunda Hollanda’da 1900 Euro kira ödeyerek yaşadığı evini tanıttı.

Şimdilerdeyse paylaştığı yeni videosunda Hollanda’da 1900 Euro kira ödeyerek yaşadığı evini tanıttı.

Eşi ile yaşadığını ve böylelikle kirayı daha rahat bir şekilde ödediklerini dile getiren kadının evi dizayn olarak oldukça hoş görünüyordu.

Eşi ile yaşadığını ve böylelikle kirayı daha rahat bir şekilde ödediklerini dile getiren kadının evi dizayn olarak oldukça hoş görünüyordu.

Ancak izleyiciler kadının bu evi bir kurye olarak ancak günlük ev kiralama sitelerinden birkaç günlüğüne kiralamış olabileceğine dair yorumlar yaptı.

Ancak izleyiciler kadının bu evi bir kurye olarak ancak günlük ev kiralama sitelerinden birkaç günlüğüne kiralamış olabileceğine dair yorumlar yaptı.

Hollanda’da yaşayanlar ya da ziyarete gidenler de düşüncelerinin aynı yönde olduğunu belirterek kiraların aslında çok daha yüksek olduğunu dile getirdi.

Hollanda’da yaşayanlar ya da ziyarete gidenler de düşüncelerinin aynı yönde olduğunu belirterek kiraların aslında çok daha yüksek olduğunu dile getirdi.
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İşte o video 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde 👇
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