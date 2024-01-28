Türkiye’de Endüstri Mühendisliğini Bırakarak Hollanda’da Kurye Olan Kadın Yaşadığı Evle Tartışma Yarattı

AKP Diyarbakır Belediye Başkan Adayı Çocuğun Simitlerini 100 TL’ye Almak İsteyince Beklemediği Bir Cevap Aldı

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