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Çocuklarını Kaybeden Aileye Komşularından Gelen Destekler Gündem Oldu: “Bizde de Cenaze Evine Yemeğe Gelirler”

Çocuklarını Kaybeden Aileye Komşularından Gelen Destekler Gündem Oldu: “Bizde de Cenaze Evine Yemeğe Gelirler”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 21:54

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Yurt dışında yaşayan bir aile, çocuklarını kaybetmeleri üzerine komşularından gelen destekleri derleyerek bir video paylaşımı yaptı. Paylaşımın Türkiye’de gündem olmasıyla birlikte izleyenler cenaze sürecinde yaşananları kıyasladı. Gelin detayları birlikte öğrenelim.

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“Çocuğumuzu kaybettikten sonra komşularımızın bize destek olmak için nasıl geldiklerini görün.” notuyla paylaşılan video kısa sürede çokça etkileşim aldı.

“Çocuğumuzu kaybettikten sonra komşularımızın bize destek olmak için nasıl geldiklerini görün.” notuyla paylaşılan video kısa sürede çokça etkileşim aldı.

Vefalı komşular, aileyi bu zor günlerinde yalnız bırakmayıp ziyarete gittiklerinde kapıyı eli boş çalmamışlardı.

Vefalı komşular, aileyi bu zor günlerinde yalnız bırakmayıp ziyarete gittiklerinde kapıyı eli boş çalmamışlardı.

İzleyicilerin dikkatini çeken ise herkesin küçük büyük demeden eve bir şeyler götürmesindeki ince davranış, iyi niyetti.

İzleyicilerin dikkatini çeken ise herkesin küçük büyük demeden eve bir şeyler götürmesindeki ince davranış, iyi niyetti.

Bunun üzerine yorumlarda buluşanlar ‘bizim cenaze süreçlerimizde ziyarete gelenlere hizmet edilmesine’ serzenişte bulundu.

Bunun üzerine yorumlarda buluşanlar ‘bizim cenaze süreçlerimizde ziyarete gelenlere hizmet edilmesine’ serzenişte bulundu.

İşte o anlar 👇

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Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu 👇
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