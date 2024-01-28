Çocuklarını Kaybeden Aileye Komşularından Gelen Destekler Gündem Oldu: “Bizde de Cenaze Evine Yemeğe Gelirler”

Kocasının 'Beni Duşta Lifle' İsteğine 'Iyy Lifleyemem' Tepkisi Veren Kadın Tepki Çekti

"Bu Soğukta Arabalı Sevgili Tavsiye Ediyorum,Gerekirse Eski Sevgilinize Dönün" Diyen Kadın Ortalığı Karıştırdı

Ezhel'in Kendisini Gelini Olarak Kabul Etmeyen Annesine Her Fırsatta Gönderme Yapan Alizade'den Yeni Diss