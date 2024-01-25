Şimdiye Kadar Gördüğünüz Tüm Kına Gecelerini Unutun! Bratz Bebeklerden Etkileyici Dans Gösterisi

Kına gecelerinde farklı organizasyonlar yapılması gelinlerin önem verdiği hususlardan. Kimi gelinler bu geceyi güzelleştirmek için arkadaşlarından destek alırken kimileri de organizasyon şirketlerinin dansçılarından destek alıyor. Ancak böylesine bir kına gecesini ilk defa göreceğinize eminiz. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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“Kına yapmam ben oynamam diyen arkadaşın kına performansı” notuyla sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede çokça etkileşim aldı.
Çünkü bu kına gecesindeki dansçılar bir zamanların meşhur bebeklerinden ‘Bratz’lere benzemişlerdi.
Kına gecesini izleyenler ise ikiye bölündü. Kimileri beğendiğini belirtirken kimileri de saçma bulduğunu dile getirdi.
Gelin ise Bratz bebekleri tercih ettiği için oldukça memnun görünüyordu. Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım!
İşte o anlar 👇
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Gelen tepkiler ise bu şekildeydi.👇
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