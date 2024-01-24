Melike Şahin Konserinde ‘Deli Kan’ Söylerken Adeta Şarkıyı Yaşayan Minik Kıza Kalbiniz Eriyecek

Annesiyle birlikte Melike Şahin konserine giden tatlı kızın şarkıya eşlik ettiği anlar sosyal medyada paylaşılınca viral oldu. Çünkü minik kız şarkıyı öylesine içten söylüyordu ki kayıtsız kalmak elde değildi. Gelin detaylara birlikte bakalım.