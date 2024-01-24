Melike Şahin Konserinde ‘Deli Kan’ Söylerken Adeta Şarkıyı Yaşayan Minik Kıza Kalbiniz Eriyecek

Annesiyle birlikte Melike Şahin konserine giden tatlı kızın şarkıya eşlik ettiği anlar sosyal medyada paylaşılınca viral oldu. Çünkü minik kız şarkıyı öylesine içten söylüyordu ki kayıtsız kalmak elde değildi. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Annesinin omzunda konserin tadını çıkaran tatlı kız ‘Deli Kan’ şarkısı başlayınca adeta kendini şarkının ruhuna teslim etti.
Şarkıya eşlik ederkenki hallerine, içli içli söylemelerine dayanmak çok zordu, minik Melike Şahin hayranının tatlılığı herkesi etki altına aldı.
O anların kaydedilip sosyal medyada paylaşılması üzerineyse minik kızın tatlılığına beğeniler ve yorumlar yağdı.
Herkes ilerde böyle bir kız çocuğuna sahip olma dilekleriyle birlikte bol nazar boncuklu yorumlar yaptı.
İşte o anlar 👇
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Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu. 👇
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