Sevgilisine Güzel Sözler Söyleyen Adamın Paylaşımına Kimileri İmrendi Kimileri Gerçekliğini Sorguladı

Kız arkadaşıyla geçirdiği bir günü kaydeden genç adam, bu romantik videoyu paylaşmasıyla birlikte çokça etkileşim aldı. İkilinin ilişkisine imrenenler ve böyle bir şeyin gerçekliği yansıtmadığını dile getirenler yorumlarda buluştu. Gelin detaylara birlikte bakalım.