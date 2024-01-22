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Sevgilisine Güzel Sözler Söyleyen Adamın Paylaşımına Kimileri İmrendi Kimileri Gerçekliğini Sorguladı

Sevgilisine Güzel Sözler Söyleyen Adamın Paylaşımına Kimileri İmrendi Kimileri Gerçekliğini Sorguladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 15:25

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Kız arkadaşıyla geçirdiği bir günü kaydeden genç adam, bu romantik videoyu paylaşmasıyla birlikte çokça etkileşim aldı. İkilinin ilişkisine imrenenler ve böyle bir şeyin gerçekliği yansıtmadığını dile getirenler yorumlarda buluştu. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Kız arkadaşına beklemediği bir anda onu sevdiğini söyleyen genç adam güzel anılar biriktirmek adına o anları kaydediyordu.

Kız arkadaşına beklemediği bir anda onu sevdiğini söyleyen genç adam güzel anılar biriktirmek adına o anları kaydediyordu.

Birbirlerine ‘ben seni hak edecek ne yaptım’ diyen ikili aslında tatlı bir enerjiye sahipti.

Birbirlerine ‘ben seni hak edecek ne yaptım’ diyen ikili aslında tatlı bir enerjiye sahipti.

Bu güzel enerjiyi alanlar da yorumları ikilinin ilişkisine imrendiklerini anlatan ifadelerle doldurdu.

Bu güzel enerjiyi alanlar da yorumları ikilinin ilişkisine imrendiklerini anlatan ifadelerle doldurdu.

Ancak bir kesim de genç kadının duygulanıp ağlamasını ele alarak bu ilişkinin iyi bir sonu olmadığını dile getirdi.

Ancak bir kesim de genç kadının duygulanıp ağlamasını ele alarak bu ilişkinin iyi bir sonu olmadığını dile getirdi.

İşte o video 👇

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Gelen tepkiler ise bu şekildeydi.👇

Gelen tepkiler ise bu şekildeydi.👇
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Kadın karşısında hiç şansı olmayan erkek tipi ömrü kelebekten kısa olur 😀