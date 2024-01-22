Fenerbahçeli Minik Kızın Fanatikliğine ve Aşkına Tuttuğunuz Takım Fark Etmeksizin Kalbiniz Eriyecek

@dilaratorunogluselamet kullanıcı adıyla TikTok’ta içerik üreten kadın kızının videolarıyla da beğenileri topluyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde kızının tuttuğu takıma olan sevgisini dile getirdiği videolar paylaşmasıyla minik kız adeta izleyenleri büyüledi. Gelin detaylara birlikte bakalım.