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Fenerbahçeli Minik Kızın Fanatikliğine ve Aşkına Tuttuğunuz Takım Fark Etmeksizin Kalbiniz Eriyecek

Fenerbahçeli Minik Kızın Fanatikliğine ve Aşkına Tuttuğunuz Takım Fark Etmeksizin Kalbiniz Eriyecek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 14:12

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@dilaratorunogluselamet kullanıcı adıyla TikTok’ta içerik üreten kadın kızının videolarıyla da beğenileri topluyordu. Ancak geçtiğimiz günlerde kızının tuttuğu takıma olan sevgisini dile getirdiği videolar paylaşmasıyla minik kız adeta izleyenleri büyüledi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Kızının Fenerbahçe ile Adanaspor arasında gerçekleşecek maçta Fenerbahçeli futbolcularla sermoniye çıktığı anları kaydeden anne videoyu TikTok’a yükleyince çokça etkileşim aldı.

Kızının Fenerbahçe ile Adanaspor arasında gerçekleşecek maçta Fenerbahçeli futbolcularla sermoniye çıktığı anları kaydeden anne videoyu TikTok’a yükleyince çokça etkileşim aldı.

Çünkü minik kızın tatlı heyecanına kayıtsız kalmak çok zordu. 👇

Ardından ise genç kadın kızının Fenerbahçe’ye olan aşkını anlattığı videoları derlediği bir paylaşım yaptı.

Ardından ise genç kadın kızının Fenerbahçe’ye olan aşkını anlattığı videoları derlediği bir paylaşım yaptı.

Ve anlaşıldı ki minik kız tuttuğu takımın en koyu fanatiklerinden biriymiş. Tatlı kızın ilk isteklerinden biri ilerde evleneceği eşinin Fenerbahçeli olmasıydı.

Ve anlaşıldı ki minik kız tuttuğu takımın en koyu fanatiklerinden biriymiş. Tatlı kızın ilk isteklerinden biri ilerde evleneceği eşinin Fenerbahçeli olmasıydı.

Diğer isteği ise büyüyünce ‘Fenerbahçe futbolcusu’ olmaktı. Ancak minik kızın bunları öyle bir dile getirişi vardı ki tatlılığıyla herkesi etkisi altına alıyordu.

Diğer isteği ise büyüyünce ‘Fenerbahçe futbolcusu’ olmaktı. Ancak minik kızın bunları öyle bir dile getirişi vardı ki tatlılığıyla herkesi etkisi altına alıyordu.
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Maça gittiğinde yaşadığı sevinç ve heyecana ek olarak sürekli gol atılması için dualar etmesi de minik kızı izleyenleri yorumlarda buluşturdu. İzleyenler tuttukları takım fark etmeksizin tatlı kıza övgüler yağdırdı.

Maça gittiğinde yaşadığı sevinç ve heyecana ek olarak sürekli gol atılması için dualar etmesi de minik kızı izleyenleri yorumlarda buluşturdu. İzleyenler tuttukları takım fark etmeksizin tatlı kıza övgüler yağdırdı.

İşte o anlar 🧿👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde oldu 👇

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Erhan Can

Kuzum benim ya, yaşayacağı stresi bilseydi keşke :)

mervednz

Aha da benim küçüklüğümmm😍💛💙

Kılıç

babası da dzekoyu andırıyor