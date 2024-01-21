Birkaç Dakikalık Videoları Özetleyerek Saniyeler İçinde Anlatan Adam Sosyal Medyaya Yeni Bir Boyut Getirdi

1 Hal böyle olunca Bekir Koçak adlı genç @uzatmabirader kullanıcı adıyla uzun videoları özetlediği bir Instagram hesabı açtı. 👇

2 Videoları özetlemesine ek olarak ‘kurtarılan, boşa gitmeyen süre’yi de belirten genç mottosunu ise ‘uzatmayı sevmem’ şeklinde özetliyor. 👇

3 Özetlediği videoların ise belli bir konu ayrımı yok hatta içerik üreticisi özetlenmesi istenen video önerilerine de açık. 👇