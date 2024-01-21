Birkaç Dakikalık Videoları Özetleyerek Saniyeler İçinde Anlatan Adam Sosyal Medyaya Yeni Bir Boyut Getirdi

Sosyal medyada özellikle de TikTok’ta anı videoları oldukça revaçta. Hatta TikTok’a 10 dakikalık video yükleme özelliği gelmeden önce içerik üreticileri anlatacaklarını birkaç part şeklinde paylaşıyordu.
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Ancak artık çoğu kişi odak süresinin kısaldığını dile getirerek videoları sonuna kadar izleyemediğini söylüyor.
Bir düşünürseniz siz de sosyal medyada gezerken videonun sonunu göremeden sıkıldığınız anları hatırlayacaksınızdır.
Hal böyle olunca Bekir Koçak adlı genç @uzatmabirader kullanıcı adıyla uzun videoları özetlediği bir Instagram hesabı açtı. 👇
Gencin hesabı açmasıyla birlikte takipçi yağmurları gelirken izleyen herkes dev hizmet verdiğini söyleyerek Bekir Koçak’ı övgülere boğdu.
Videoları özetlemesine ek olarak ‘kurtarılan, boşa gitmeyen süre’yi de belirten genç mottosunu ise ‘uzatmayı sevmem’ şeklinde özetliyor. 👇
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Konsepti başlatmasıyla birlikte milyon izlenmeler alan gencin henüz az sayıda içeriği olsa da takipçi sayısı 5 günde 350 bini aştı.
Özetlediği videoların ise belli bir konu ayrımı yok hatta içerik üreticisi özetlenmesi istenen video önerilerine de açık. 👇
Her videosunda ise ‘şahane hesap, mükemmel içerik, Allah razı olsun’ yorumları eksik olmuyor.
Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım. 👇
Genç adama gelen yorumlar ise bu şekilde 👇
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