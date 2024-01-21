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Annelerin Olmazsa Olmazı ‘Halıları Kapı Arkasına Dizmeleri’ ile Tüm Travmalarınız Gözünüzün Önüne Gelecek

Annelerin Olmazsa Olmazı ‘Halıları Kapı Arkasına Dizmeleri’ ile Tüm Travmalarınız Gözünüzün Önüne Gelecek

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
21.01.2024 - 21:22

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Hemen hemen hepimiz bir dönemler kapının arkasına halı dizilmesi alışkanlığıyla denkleşmiş, o halılar devrilmesin diye üstün çabalar göstermiş, ancak yine de devirmişizdir.

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Hala süregelen alışkanlığın sebebi ise biliyorsunuz ki o halıların misafirler için özenle saklanması, en azından genel itibariyle öyle.

Hala süregelen alışkanlığın sebebi ise biliyorsunuz ki o halıların misafirler için özenle saklanması, en azından genel itibariyle öyle.

Ve yazılı olmayan bir kural da var ki, o halıların misafir gelse de gün yüzüne bir türlü çıkamıyor olması.

Ve yazılı olmayan bir kural da var ki, o halıların misafir gelse de gün yüzüne bir türlü çıkamıyor olması.

Hal böyle olunca @mahmutunbiri adıyla TikTok’ta içerik üreten kullanıcı bu konuyu ele aldı. Nokta atışı tespit yapmasıyla birlikte de video viral oldu.

Hal böyle olunca @mahmutunbiri adıyla TikTok’ta içerik üreten kullanıcı bu konuyu ele aldı. Nokta atışı tespit yapmasıyla birlikte de video viral oldu.

Herkesin en az bir kere yaşamış olduğu bu travmatik an izleyicileri yorumlarda buluşturdu.

Herkesin en az bir kere yaşamış olduğu bu travmatik an izleyicileri yorumlarda buluşturdu.

Kimileri bu alışkanlığı sürdürdüğünü dile getirirken kimileri de geçmişe kısa bir yolculuk yaptı.

Kimileri bu alışkanlığı sürdürdüğünü dile getirirken kimileri de geçmişe kısa bir yolculuk yaptı.
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İşte sizleri de güldürecek o video 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

Ve gelen yorumlar. 👇

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