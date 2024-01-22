Erkek Arkadaşının Tatile Çıkarken Yanına Çeşit Çeşit Cilt Bakımı Ürünü Aldığını Gösterince Herkesi Şaşırttı

Cilt bakımı konusu cilt tipine uygun ürünü bulmak için üzerine bir mesai harcanması gereken, anlayacağınız biraz uğraştırıcı yanları olan bir konu. Bu sebepten midir bilinmez ama uzun yıllardır süregelen bir yargı var ki o da ‘cilt bakımını sadece kadınların yapıyor olması’. Ancak cilt bakımı kimi erkeklerin de günlük rutinlerinde yer alan alışkanlıklarından.