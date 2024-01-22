Erkek Arkadaşının Tatile Çıkarken Yanına Çeşit Çeşit Cilt Bakımı Ürünü Aldığını Gösterince Herkesi Şaşırttı

Cilt bakımı konusu cilt tipine uygun ürünü bulmak için üzerine bir mesai harcanması gereken, anlayacağınız biraz uğraştırıcı yanları olan bir konu. Bu sebepten midir bilinmez ama uzun yıllardır süregelen bir yargı var ki o da ‘cilt bakımını sadece kadınların yapıyor olması’. Ancak cilt bakımı kimi erkeklerin de günlük rutinlerinde yer alan alışkanlıklarından.
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@ece.senkal adlı TikTok kullanıcısı da erkek arkadaşının bakım ürünlerini incelediği bir video paylaşmasıyla birlikte gündem oldu.
Çünkü bahsettiğimiz üzere bir erkeğin cilt bakımı yapıyor olması izleyicilerin alışkın olmadığı bir durumdu.
Sıra sıra erkek arkadaşının ürünlerini gösteren kadın kimi ürünü kendisinin ona önerdiğini dile getirdi.
Zaman zaman da erkek arkadaşının cilt bakım ürünleri içerisinden görüp beğenip kendine de aldıkları olduğunu söyledi.
Yorumlarda ise birçok kişi erkeklerin kolonya, ıslak mendil, deodarant ve şampuandan başka ürün kullanmasının garip olduğunu dile getirdi.
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İşte tüm detaylarıyla o video 👇
Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu👇
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