Kaplumbağaya Bakım Yaparken ASMR Videosu Çeken Kadın Beklenmedik Bir Sonla Ağızları Açık Bıraktı

Kimi yemek kültürlerinde özellikle de Uzak Doğu’da bizim yemek kültürümüze çok ters lezzetler var. Bu lezzetler muhtemelen hiçbir zaman alışamayacağımız tatlar olarak kalacak.
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Bir kadının sosyal medyada paylaştığı video da Twitter’da viral olmasıyla birlikte çok garipsendi.
Çünkü kadın video başlangıcında kaplumbağasına bakım yapıyor gibi görünüyordu.
Önce masajlarla silmesi sonra pürüzlerini alması izleyenlere tebessüm ettiriyordu.
Ancak video sonunda kadın tüm bu hazırlıkların aslında bir yemek uğruna olduğunu gösterince izleyenlerin yaşadığı şok unutulmazdı.
Yorumlarda buluşan izleyiciler genel olarak her şeyin yenmemesi gerektiğine dair düşüncelerini ve üzüntülülerini belirtti.
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İşte tüm detaylar 👇
Gelen tepkiler ise bu şekilde 👇
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