Görüş Bildir
Haberler
Video
Kedilerine Akıllı Kum Kabı Alan Influencer Kedilerine Sunduğu Hayatla İzleyenlere Hayatı Sorgulattı

Kedilerine Akıllı Kum Kabı Alan Influencer Kedilerine Sunduğu Hayatla İzleyenlere Hayatı Sorgulattı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 14:43

İçerik Devam Ediyor

Damla Altun, Influencer denince akla gelen ilk isimlerden biri ve uzun zamandır hayatımızda. Onu tanıdığımız günden bugüne de kedileriyle birlikte ve onlara güzel bir hayat sunma gayesinde.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Şimdilerde ise yeni çıkan akıllı kedi kumu kabını kedilere alan Damla Altun, kurulum videosu paylaşmasıyla birlikte gündem oldu.

Şimdilerde ise yeni çıkan akıllı kedi kumu kabını kedilere alan Damla Altun, kurulum videosu paylaşmasıyla birlikte gündem oldu.

Twitter’da bir kullanıcının videoyu ‘Kedilerin hayat kalitesi benimkinden iyi’ notuyla paylaşması üzerine videoyu izleyenler yorumlarda buluştu.

Twitter’da bir kullanıcının videoyu ‘Kedilerin hayat kalitesi benimkinden iyi’ notuyla paylaşması üzerine videoyu izleyenler yorumlarda buluştu.

İzleyiciler arasında ‘Kedilerin yaşamı ülkenin yüzde doksanından iyi’ diyenler oldu.

İzleyiciler arasında ‘Kedilerin yaşamı ülkenin yüzde doksanından iyi’ diyenler oldu.

Kum kabının ilgi çekmesinin sebebi ise kendi kendini temizliyor olması ve kedilerin kabı kullanıp kullanmadığının kontrol edilebiliyor olmasıydı.

Kum kabının ilgi çekmesinin sebebi ise kendi kendini temizliyor olması ve kedilerin kabı kullanıp kullanmadığının kontrol edilebiliyor olmasıydı.

İlgi çeken bir diğer husus ise kedilerin kumunun koyulması için balkonun bir kısmının yeniden yapılması ve onlar için bir özel alan oluşturulmasıydı.

İlgi çeken bir diğer husus ise kedilerin kumunun koyulması için balkonun bir kısmının yeniden yapılması ve onlar için bir özel alan oluşturulmasıydı.
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekildeydi 👇

Gelen yorumlar ise bu şekildeydi 👇
x.com

👇

👇
x.com

👇

👇
x.com

👇

👇
x.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
x.com

Birkaç kişi de kedilerin cins olmasına dikkat çekti. 👇

Birkaç kişi de kedilerin cins olmasına dikkat çekti. 👇
x.com

👇

👇
x.com

👇

👇
x.com

👇

👇
x.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
x.com

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?