Kedilerine Akıllı Kum Kabı Alan Influencer Kedilerine Sunduğu Hayatla İzleyenlere Hayatı Sorgulattı

Damla Altun, Influencer denince akla gelen ilk isimlerden biri ve uzun zamandır hayatımızda. Onu tanıdığımız günden bugüne de kedileriyle birlikte ve onlara güzel bir hayat sunma gayesinde.
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Şimdilerde ise yeni çıkan akıllı kedi kumu kabını kedilere alan Damla Altun, kurulum videosu paylaşmasıyla birlikte gündem oldu.
Twitter’da bir kullanıcının videoyu ‘Kedilerin hayat kalitesi benimkinden iyi’ notuyla paylaşması üzerine videoyu izleyenler yorumlarda buluştu.
İzleyiciler arasında ‘Kedilerin yaşamı ülkenin yüzde doksanından iyi’ diyenler oldu.
Kum kabının ilgi çekmesinin sebebi ise kendi kendini temizliyor olması ve kedilerin kabı kullanıp kullanmadığının kontrol edilebiliyor olmasıydı.
İlgi çeken bir diğer husus ise kedilerin kumunun koyulması için balkonun bir kısmının yeniden yapılması ve onlar için bir özel alan oluşturulmasıydı.
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İşte detaylar 👇
Gelen yorumlar ise bu şekildeydi 👇
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Birkaç kişi de kedilerin cins olmasına dikkat çekti. 👇
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