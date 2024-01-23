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Cem Özkök İşine Baksın! Foşur Foşur Temizlik Yapan TikTok Fenomeni: İbrahim Yüksel

Cem Özkök İşine Baksın! Foşur Foşur Temizlik Yapan TikTok Fenomeni: İbrahim Yüksel

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 19:19

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Son zamanlarda temizlik konseptiyle çekilen videolar revaçtayken, bu konuda içerik üretenlerin yıldızı bir bir parlıyor.

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Bu isimlerden biri de İbrahim Yüksel. Genç adam @ibo_can_53 adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapıyor.

Bu isimlerden biri de İbrahim Yüksel. Genç adam @ibo_can_53 adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapıyor.

Bu paylaşımların geneli temizliğe verdiği önemi konu alıyor. 👇

Her yeri seve seve dip köşe temizleyen genç adamın temizlediği yerlerde neredeyse kir bile olmuyor.

Her yeri seve seve dip köşe temizleyen genç adamın temizlediği yerlerde neredeyse kir bile olmuyor.

Bir diğer dikkat çeken yanı ise halı yıkama konusundaki ustalığı. 👇

Temizlik denince herkes ona güvendiği için ablası, yengesi gibi birçok aile ferdi temizlik için ondan yardım istiyor.

Temizlik denince herkes ona güvendiği için ablası, yengesi gibi birçok aile ferdi temizlik için ondan yardım istiyor.
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Temizlediği evler beton olduğu için de yerleri ve camları gönül rahatlığıyla yıkayarak tertemiz yapıyor.

Genç adamı izleyenler ise ona imrendiğini dile getirirken Cem Özkök ve Kadir Ezildi’nin yeni rakibi olduğunu dile getiriyor.

Genç adamı izleyenler ise ona imrendiğini dile getirirken Cem Özkök ve Kadir Ezildi’nin yeni rakibi olduğunu dile getiriyor.

Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇

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Freeman

bu bildiğin hamarat ev kızı 😂

nevertheless1010

müsait olduğunuzda bana da gelin cem,ibrahim 😂😂