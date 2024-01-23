Cem Özkök İşine Baksın! Foşur Foşur Temizlik Yapan TikTok Fenomeni: İbrahim Yüksel

Son zamanlarda temizlik konseptiyle çekilen videolar revaçtayken, bu konuda içerik üretenlerin yıldızı bir bir parlıyor.
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Bu isimlerden biri de İbrahim Yüksel. Genç adam @ibo_can_53 adlı TikTok hesabından paylaşımlar yapıyor.
Bu paylaşımların geneli temizliğe verdiği önemi konu alıyor. 👇
Her yeri seve seve dip köşe temizleyen genç adamın temizlediği yerlerde neredeyse kir bile olmuyor.
Bir diğer dikkat çeken yanı ise halı yıkama konusundaki ustalığı. 👇
Temizlik denince herkes ona güvendiği için ablası, yengesi gibi birçok aile ferdi temizlik için ondan yardım istiyor.
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Temizlediği evler beton olduğu için de yerleri ve camları gönül rahatlığıyla yıkayarak tertemiz yapıyor.
Genç adamı izleyenler ise ona imrendiğini dile getirirken Cem Özkök ve Kadir Ezildi’nin yeni rakibi olduğunu dile getiriyor.
Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım. 👇
Gelen yorumlar ise bu şekilde. 👇
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bu bildiğin hamarat ev kızı 😂
müsait olduğunuzda bana da gelin cem,ibrahim 😂😂