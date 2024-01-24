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Bir Günlüğüne Erkek Arkadaşına Prens Gibi Davranan Kadının Videosu Viral Oldu

Bir Günlüğüne Erkek Arkadaşına Prens Gibi Davranan Kadının Videosu Viral Oldu

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 11:46

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Bir sosyal medya kullanıcısı erkek arkadaşıyla geçirdiği bir gününü kaydetti. Sebebi ise sevgilisine prensler gibi davranacak olmasıydı. O anları paylaşması üzerine de video çokça etkileşim aldı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Genç kadın güne erkek arkadaşını evinden almak için yola çıkarak başladı. Ardından ise arabaya binmesi için kapıyı açtı.

Genç kadın güne erkek arkadaşını evinden almak için yola çıkarak başladı. Ardından ise arabaya binmesi için kapıyı açtı.

Yolda çiçek bulamadığını dile getiren kadın, oturacakları mekana gittiklerinde de erkek arkadaşının sandalyesini çekeceğini dile getirerek önden bir uyarı yaptı.

Yolda çiçek bulamadığını dile getiren kadın, oturacakları mekana gittiklerinde de erkek arkadaşının sandalyesini çekeceğini dile getirerek önden bir uyarı yaptı.

Erkek arkadaşı kabul etmese de her şey genç kadının planladığı şekilde ilerliyordu. Son olarak da genç kadın hesabı ödedi ve video sonlandı.

Erkek arkadaşı kabul etmese de her şey genç kadının planladığı şekilde ilerliyordu. Son olarak da genç kadın hesabı ödedi ve video sonlandı.

Bir Twitter kullanıcısının videoyu “Bir erkek başarmış beyler” notuyla yeniden paylaşması üzerineyse izleyiciler yorumlarda buluştu.

Bir Twitter kullanıcısının videoyu “Bir erkek başarmış beyler” notuyla yeniden paylaşması üzerineyse izleyiciler yorumlarda buluştu.

İşte detaylar 👇

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Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇
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