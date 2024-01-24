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Adım Başı Bir Kediyle Karşılaşabileceğiniz İstanbul Bir Turistin Daha Dikkatini Çekti

Adım Başı Bir Kediyle Karşılaşabileceğiniz İstanbul Bir Turistin Daha Dikkatini Çekti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
24.01.2024 - 17:40

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İstanbul her anlamda büyüleyen bir şehirken, hayvanlara ev sahipliği yapma konusundaki duyarlılığıyla da ön plana çıkıyor. Kafanızı çevirdiğiniz her köşede bir kedi görmek ve enerjinizi yükseltmek mümkün. Bu sebeple kimi zaman sanki şehir sadece onlarınmış da biz misafirmişiz hissine kapılmak çok doğal.

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Sık sık bu özelliğiyle gündeme gelen İstanbul son zamanlarda turistler tarafından daha çok ele alınmaya başladı.

Sık sık bu özelliğiyle gündeme gelen İstanbul son zamanlarda turistler tarafından daha çok ele alınmaya başladı.

Turistler kedilerin bu kadar çok olmasına şaşırırken, @christian.grossi adlı TikTok kullanıcısı oteline gidene kadar kaç kedi göreceğini saymak istedi.

Turistler kedilerin bu kadar çok olmasına şaşırırken, @christian.grossi adlı TikTok kullanıcısı oteline gidene kadar kaç kedi göreceğini saymak istedi.

Yol boyunca 14 tane kedi gördüğünü söyleyen turist o anları kaydediyordu ve şaşkınlığı kameraya yansıyordu.

Yol boyunca 14 tane kedi gördüğünü söyleyen turist o anları kaydediyordu ve şaşkınlığı kameraya yansıyordu.

Bizim için minik dostlarımızla yaşamak olağan bir durum olsa da kimi ülkelerin sokaklarında bunu yaşamak mümkün değil.

Bizim için minik dostlarımızla yaşamak olağan bir durum olsa da kimi ülkelerin sokaklarında bunu yaşamak mümkün değil.

Bu sebeple biricik dostlarımızın ve onlarla bir yaşam paylaşmanın kıymetini bilelim.

Bu sebeple biricik dostlarımızın ve onlarla bir yaşam paylaşmanın kıymetini bilelim.
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İşte detaylar 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

Gelen tepkiler ise bu şekilde oldu. 👇

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