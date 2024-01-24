Adım Başı Bir Kediyle Karşılaşabileceğiniz İstanbul Bir Turistin Daha Dikkatini Çekti

İstanbul her anlamda büyüleyen bir şehirken, hayvanlara ev sahipliği yapma konusundaki duyarlılığıyla da ön plana çıkıyor. Kafanızı çevirdiğiniz her köşede bir kedi görmek ve enerjinizi yükseltmek mümkün. Bu sebeple kimi zaman sanki şehir sadece onlarınmış da biz misafirmişiz hissine kapılmak çok doğal.