Kültür ve Dayanışma Derneklerinin İşlevini Erzincan Refahiye Çatalçamlılar Derneği Üzerinden Sorgulayan Genç

Bir sosyal medya kullanıcısı “Kültür ve Dayanışma Derneği” çatısı altında bir araya gelenlerin ne yaptığını, ne işle meşgul olabileceklerini anlamadığını anlattığı bir video paylaştı. Paylaşımının ardından gündem olan gence tepkiler geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.