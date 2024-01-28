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Kültür ve Dayanışma Derneklerinin İşlevini Erzincan Refahiye Çatalçamlılar Derneği Üzerinden Sorgulayan Genç

Kültür ve Dayanışma Derneklerinin İşlevini Erzincan Refahiye Çatalçamlılar Derneği Üzerinden Sorgulayan Genç

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
28.01.2024 - 21:00

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Bir sosyal medya kullanıcısı “Kültür ve Dayanışma Derneği” çatısı altında bir araya gelenlerin ne yaptığını, ne işle meşgul olabileceklerini anlamadığını anlattığı bir video paylaştı. Paylaşımının ardından gündem olan gence tepkiler geldi. Gelin detaylara birlikte bakalım.

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Bu derneklerin birçok yerde gözüne çarptığını söyleyen genç, derneklerin ne işle meşgul olduğunu anlamak için Erzincanlılar Refahiye Çatalçamlılar Kültür ve Dayanışma Derneği üzerinden kendince bir sorgulama yaptı.

Bu derneklerin birçok yerde gözüne çarptığını söyleyen genç, derneklerin ne işle meşgul olduğunu anlamak için Erzincanlılar Refahiye Çatalçamlılar Kültür ve Dayanışma Derneği üzerinden kendince bir sorgulama yaptı.

Refahiye’ye ve ardından Çatalçam’a harita üzerinden bakarak oldukça küçük olduğunu dile getiren genç, böylelikle nüfusunda az olacağını söyledi.

Refahiye’ye ve ardından Çatalçam’a harita üzerinden bakarak oldukça küçük olduğunu dile getiren genç, böylelikle nüfusunda az olacağını söyledi.

Bu kadar az nüfusa sahipken nasıl dernekte toplanıp kültür ve dayanışma adına bir çaba gösterilmesine karar verildiğini anlamadığını anlattı.

Bu kadar az nüfusa sahipken nasıl dernekte toplanıp kültür ve dayanışma adına bir çaba gösterilmesine karar verildiğini anlamadığını anlattı.

İşte tüm detaylar 👇

Gelen yorumlar ise bu şekildeydi, bir kullanıcı derneklerin işlevini detaylıca açıkladı. 👇

Gelen yorumlar ise bu şekildeydi, bir kullanıcı derneklerin işlevini detaylıca açıkladı. 👇
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