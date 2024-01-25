Kız Kardeşine Yaptığı Sürprizlerle Sosyal Medyada Gündem Olan Genç Adam Herkesin Beğenisini Kazandı

Bir sosyal medya kullanıcısı kardeşine yaptığı jestleri kaydetti ve o anları “Kardeşim başkasının sevgisine ihtiyaç duymasın diye tüm sevgimi ona veriyorum” paylaşmasıyla birlikte hem viral oldu, hem de beğeni topladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Videoda genç adamın kardeşine nerede olduğu fark etmeksizin sıkça sürprizler yaptığı, hediyeler aldığı görülüyordu.
Genç kadın evdeyken, işteyken, arkadaşlarıylayken bir anda abisinin jestleriyle karşılabiliyordu ve o anlarda yaşadığı mutluluk gözlerinden okunuyordu.
Abisinin bunu yapmasındaki amacı ise belirttiği üzere kardeşinin sevgiden yana bir yoksunluk yaşamasını engellemekti.
İzleyiciler ise videoyu tebessümler içerisinde izlerken yorumlarda buluştu ve ikiliye imrendiklerini dile getirdi.
İşte detaylar 👇
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Gelen tepkiler ise bu yönde oldu. 👇
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