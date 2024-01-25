Görüş Bildir
Haberler
Video
Kız Kardeşine Yaptığı Sürprizlerle Sosyal Medyada Gündem Olan Genç Adam Herkesin Beğenisini Kazandı

Kız Kardeşine Yaptığı Sürprizlerle Sosyal Medyada Gündem Olan Genç Adam Herkesin Beğenisini Kazandı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 21:58

İçerik Devam Ediyor

Bir sosyal medya kullanıcısı kardeşine yaptığı jestleri kaydetti ve o anları “Kardeşim başkasının sevgisine ihtiyaç duymasın diye tüm sevgimi ona veriyorum” paylaşmasıyla birlikte hem viral oldu, hem de beğeni topladı. Gelin detaylara birlikte bakalım.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Videoda genç adamın kardeşine nerede olduğu fark etmeksizin sıkça sürprizler yaptığı, hediyeler aldığı görülüyordu.

Videoda genç adamın kardeşine nerede olduğu fark etmeksizin sıkça sürprizler yaptığı, hediyeler aldığı görülüyordu.

Genç kadın evdeyken, işteyken, arkadaşlarıylayken bir anda abisinin jestleriyle karşılabiliyordu ve o anlarda yaşadığı mutluluk gözlerinden okunuyordu.

Genç kadın evdeyken, işteyken, arkadaşlarıylayken bir anda abisinin jestleriyle karşılabiliyordu ve o anlarda yaşadığı mutluluk gözlerinden okunuyordu.

Abisinin bunu yapmasındaki amacı ise belirttiği üzere kardeşinin sevgiden yana bir yoksunluk yaşamasını engellemekti.

Abisinin bunu yapmasındaki amacı ise belirttiği üzere kardeşinin sevgiden yana bir yoksunluk yaşamasını engellemekti.

İzleyiciler ise videoyu tebessümler içerisinde izlerken yorumlarda buluştu ve ikiliye imrendiklerini dile getirdi.

İzleyiciler ise videoyu tebessümler içerisinde izlerken yorumlarda buluştu ve ikiliye imrendiklerini dile getirdi.

İşte detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

Gelen tepkiler ise bu yönde oldu. 👇

Gelen tepkiler ise bu yönde oldu. 👇
x.com

👇

👇
x.com

👇

👇
x.com

👇

👇
x.com

👇

👇
x.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
x.com

👇

👇
x.com

👇

👇
x.com

👇

👇
x.com

👇

👇
x.com

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
1
1
1
1
1
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?