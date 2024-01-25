Bir TikTok Kullanıcısı Hollanda'da Kuryelik ve Türkiye'de Mühendisliği Kıyasladı

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Endüstri mühendisliğinden mezun olduğunu ve birçok iyi firmada çalıştığını söyleyen kullanıcı 6 aydır Hollanda'da kuryelik yaptığını söylüyor.
Kullanıcı, Hollanda'da kuryelik yapmanın sevdiği yönlerini anlatıyor. İşte @berfintudorach kullanıcının sevdiği yönler👇
Kimseye hesap vermeden çalıştığını söyleyen kullanıcı, bir müdürünün olmadığını söylüyor.
Kullanıcı, evinin konumundan dolayı işe giderken vakit kaybetmediğini de söylüyor.
Kullanıcı çalışacağı günleri kendisi seçtiğini ve ona göre saat verildiğinden de bahsediyor.
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Çalıştığı zamanlarda dahi kendisine vakit ayırabildiğini söyleyen kullanıcı, TikTok editlerini çalışma saatlerinde düzenlediğini söylüyor.
Türkiye'de mühendislik yaparken her zaman aynı parayı kazandığını söyleyen kullanıcı, Hollanda'da böyle olmadığını ve çalıştığı kadar para kazandığını söylüyor.
Kullanıcı son olarak kazandığı para ile yeni restoranlar keşfettiğini ve bu restoranları karşılayabildiğini de söylüyor.
İşte o video👇
Videoya gelen bazı yorumlar👇
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