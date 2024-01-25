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Bir TikTok Kullanıcısı Hollanda'da Kuryelik ve Türkiye'de Mühendisliği Kıyasladı

Bir TikTok Kullanıcısı Hollanda'da Kuryelik ve Türkiye'de Mühendisliği Kıyasladı

Eylül Sezer
Eylül Sezer - Onedio Üyesi
25.01.2024 - 16:09

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TikTok'ta @berfintudorache adlı kullanıcı, Hollanda'da kuryelik yaptığı videoyu hesabında paylaştı. Kullanıcıya sosyal medyada birçok yorum geldi.

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Endüstri mühendisliğinden mezun olduğunu ve birçok iyi firmada çalıştığını söyleyen kullanıcı 6 aydır Hollanda'da kuryelik yaptığını söylüyor.

Endüstri mühendisliğinden mezun olduğunu ve birçok iyi firmada çalıştığını söyleyen kullanıcı 6 aydır Hollanda'da kuryelik yaptığını söylüyor.

Kullanıcı, Hollanda'da kuryelik yapmanın sevdiği yönlerini anlatıyor. İşte @berfintudorach kullanıcının sevdiği yönler👇

Kullanıcı, Hollanda'da kuryelik yapmanın sevdiği yönlerini anlatıyor. İşte @berfintudorach kullanıcının sevdiği yönler👇

Kimseye hesap vermeden çalıştığını söyleyen kullanıcı, bir müdürünün olmadığını söylüyor.

Kimseye hesap vermeden çalıştığını söyleyen kullanıcı, bir müdürünün olmadığını söylüyor.

Kullanıcı, evinin konumundan dolayı işe giderken vakit kaybetmediğini de söylüyor.

Kullanıcı, evinin konumundan dolayı işe giderken vakit kaybetmediğini de söylüyor.

Kullanıcı çalışacağı günleri kendisi seçtiğini ve ona göre saat verildiğinden de bahsediyor.

Kullanıcı çalışacağı günleri kendisi seçtiğini ve ona göre saat verildiğinden de bahsediyor.
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Çalıştığı zamanlarda dahi kendisine vakit ayırabildiğini söyleyen kullanıcı, TikTok editlerini çalışma saatlerinde düzenlediğini söylüyor.

Çalıştığı zamanlarda dahi kendisine vakit ayırabildiğini söyleyen kullanıcı, TikTok editlerini çalışma saatlerinde düzenlediğini söylüyor.

Türkiye'de mühendislik yaparken her zaman aynı parayı kazandığını söyleyen kullanıcı, Hollanda'da böyle olmadığını ve çalıştığı kadar para kazandığını söylüyor.

Türkiye'de mühendislik yaparken her zaman aynı parayı kazandığını söyleyen kullanıcı, Hollanda'da böyle olmadığını ve çalıştığı kadar para kazandığını söylüyor.

Kullanıcı son olarak kazandığı para ile yeni restoranlar keşfettiğini ve bu restoranları karşılayabildiğini de söylüyor.

Kullanıcı son olarak kazandığı para ile yeni restoranlar keşfettiğini ve bu restoranları karşılayabildiğini de söylüyor.

İşte o video👇

Videoya gelen bazı yorumlar👇

Videoya gelen bazı yorumlar👇
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