Clean Girl Makyaj Trendini Sevemeyenler Buraya: 2024’ün İlk Makyaj Trendi Mob Wife Size Göre Olabilir

Gün geçmiyor ki güzelliği esas alan yeni bir trend çıkıp da dünyayı sallamasın. Geçen yıl herkes ‘Clean Girl’ makyaj trendini konuşurken şimdilerde ise ilgi yeni trend olan ‘Mob Wife’a kayıyor. Gelin detaylara birlikte bakalım.
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Elvin Levinler TikTok hesabından yaptığı paylaşımla duymayanlar için Mob Wife’ı anlatırken ek olarak da herkesin istediğini yapma özgürlüğüne sahip olduğuna, trendler var diye hemen odağımızı yenisine kaydırmamamız gerektiğine de değindi.
Peki Clean Girl neydi, Mob Wife’ın farkı ne olacak? diye düşünüyorsanız hemen anlatalım.
Clean Girl trendi az makyaj yapmayı esas alarak öne çıkıyordu. Tertemiz görünen, kapatıcılığı yüksek olmayan ürünler kullanılmış bir cilt, doğal tonlarda hafif bir makyaj bu trendi sevdirdi.
Ancak mafya karısı anlamını taşıyan ‘Mob Wife’ ise Clean Girl’ün aksine özellikle koyu tonlarda yapılan göz makyajlarıyla öne çıkıyor.
Anlayacağınız sadeliğinden getirdiği güzelliği öne çıkarmak isteyen Clean Girl’ün karşısında şu anda abartıya ve gösterişe önem veren Mob Wife var.
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Peki ya siz ne düşünüyorsunuz, yorumlarda buluşalım! İşte detaylar 👇
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